Teste sua atenção com as imagens abaixo

Hoje nossa proposta é de que você teste sua atenção. Mas para isso, será possível ser muito observador e perspicaz. Isso porque separamos algumas imagens que estão quase totalmente corretas. Em cada uma delas, há apenas um detalhe fora do comum.

Dito isto, será que você consegue descobrir os detalhes errados em cada cena? Prepare-se e teste sua atenção e habilidades de observação a seguir.

Teste sua atenção e descubra o que está errado

Abaixo temos uma imagem de uma bela paisagem rural. Você pode ver um grande espaço verde e aberto, com folhas e flores. Ah, e também há um lindo arco-íris para completar o cenário:

Foto: Incrível Club/Divulgação

No entanto, há um pequeno detalhe nessa cena que está errado, mas o que será? Você precisará olhar tudo com bastante atenção para descobrir. Abaixo daremos a resposta, mas antes tente adivinhar o que está errado na imagem.

E então, conseguiu? Não? Então olhe com atenção para as cores do arco-íris. Você perceberá que o vermelho e o roxo estão no lugar certo. No entanto, algumas das outras cores estão no lugar errado. Se não percebeu esse detalhe, tente novamente na cena abaixo.

Agora separamos uma outra imagem para você. Duas equipes de basquete estão disputando uma partida. E o atleta de uma delas está subindo para fazer uma bela cesta:

Foto: Incrível Club/Divulgação

Aqui, mais uma vez está quase tudo certo. Apenas um detalhe não fecha com essa cena. Você consegue descobrir qual é ele? Olhe com atenção para todos o contexto, incluindo os atletas e o ambiente. Para um bom observador será possível encontrar a resposta.

Conseguiu resolver esse desafio de teste sua atenção? Se não achou a resposta, então olhe para o jogador que está realizando a cesta. Em seguida, repare na bola que está usando para isso. Sim, trata-se de uma bola de futebol, e não de basquete.

Mais um desafio de teste sua atenção

Bom, vamos finalizar com mais uma imagem para você. Abaixo é possível ver uma sala super decorada e pronta para comemorar o natal:

Foto: Divulgação/Incrível Club

Que bela cena para quem curte esta comemoração, não é mesmo? Pois é, mas assim como nas outras imagens, há algo errado aqui. E você precisará de muita atenção, pois se trata apenas de um pequeno detalhe. Tente descobrir qual é ele antes de passar para a resposta abaixo.

Bom, chega de mistério e vamos te mostrar o que é. Repare na árvore de natal e suas belas luzes piscando. Agora olhe para baixo, onde estão os presentes. No lado direito você notará que ela está fora da tomada, mas mesmo assim sua iluminação está funcionando.

Hora de passar esses testes para frente

Veja quem consegue se dar bem com o desafio “Teste sua atenção”. Você pode compartilhar essas imagens com conhecidos e estipular um tempo para ver quem consegue descobrir o que está errado nelas. Além de um ótimo exercício cerebral, ele também será super divertido.