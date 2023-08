Teste VOCACIONAL gratuito? Descubra qual CARREIRA SEGUIR

Entrar no mercado de trabalho pode trazer várias dúvidas, principalmente sobre o ramo em que irá seguir. Nessa hora, realizar um teste vocacional pode ajudar muito a dar sugestões de qual curso tem mais a sua cara.

Por isso, é super importante saber qual a função do teste e como realizar o questionário para encontrar uma carreira ideal. Então, confira algumas dicas para aproveitar antes de começar a fazer sua inscrição do vestibular.

O que é o teste vocacional?

O teste vocacional é um questionário de avaliação que auxilia os alunos ou futuros profissionais a encontrar uma carreira. Assim, é composto de várias perguntas que irão orientar suas principais habilidades para ramos de atuação.

Ele pode ajudar a montar um panorama geral de áreas onde você pode trabalhar, para quais tem uma aptidão e vocação. Por isso, é uma ferramenta funcional no processo de escolha dos cursos de sua futura faculdade.

Afinal, você possui algumas características que são únicas, e podem ser aproveitadas melhor no exercício profissional. Por conta disso, encontrar suas áreas de aptidão auxilia a potencializar seu rendimento (e também a satisfação) em seus próximos empregos.

Como fazer um teste vocacional gratuito?

Existem vários locais e sites onde você pode realizar um teste vocacional básico e determinar quais as áreas de aptidão. Normalmente, eles são bem simples e exigem pouco tempo, já que são perguntas básicas para responder, em sites de emprego ou carreira.

Porém, o mais indicado para quem tem dúvidas sobre qual carreira seguir, é realizar um teste com psicólogo. Assim, o profissional pode avaliar de forma completa suas principais habilidades e definir para quais áreas seu perfil possui uma tendência maior.

Dicas para encontrar a faculdade certa

Então, o momento de definir sua carreira pode ser bem conturbado. Algumas pessoas sabem desde cedo o que querem para si, e outras acabam demorando um tempo maior para encontrar sua vocação.

Nessa hora, você precisa manter a calma e entender o que funciona para sua vida e carreira. Se precisar de um pouco mais de ajuda, deixamos algumas dicas importantes que podem dar uma noção de que curso escolher.

1.Não existe uma regra para tudo

A primeira coisa sobre escolher uma carreira é entender que não existe uma regra para todas as pessoas. Afinal, somos todos diferentes uns dos outros, inclusive nos ritmos de vida e nas preferências.

Por isso, além do teste vocacional, tente encontrar atividades que você já desempenha em sua vida e que te tragam alegria. Porém, não se pressione tanto para tomar uma decisão, vá no seu ritmo e respeite os limites do seu desenvolvimento.

Quando encontrar uma possível profissão, com certeza você entenderá que é a correta. E não tenha tanto medo de fazer uma escolha “errada”, já que ela não existe. Sempre é possível trocar de ramo, aprender novas coisas e encontrar uma nova satisfação profissional

2.Tenha paixão pelo que faz

Outra dica importante é encontrar algo que você tenha paixão como profissão. Sabemos que nem sempre é fácil encontrar uma carreira que traga boa rentabilidade e satisfação. Porém, não é uma tarefa impossível de realizar.

Assim, a primeira etapa é determinar quais áreas dentro da sua vocação te trazem mais prazer. Pense em você mesmo daqui a cinco ou dez anos, e se as atividades relacionadas à carreira ainda poderão te trazer felicidade e a sensação de dever cumprido.

3.Encontre suas aptidões no teste vocacional

Ainda, o site da Educa Mais Brasil possui um teste vocacional muito interessante, que te dá as áreas de aptidão principais. Dessa maneira, você pode responder cerca de 30 perguntas e encontrar algumas sugestões de curso para iniciar, dentro de suas habilidades.

Então, encontrará as áreas onde suas características se encaixam melhor. Porém, você receberá 3 competências principais e várias opções entre elas. Vale a pena pensar com cuidado em cada uma, antes de decidir uma carreira para seguir.

4.Pense em quais opções mais te agradam

Ao realizar um teste de vocação, você encontrará várias alternativas principais para seguir uma carreira. Então, pode ser que ainda tenha mais algumas dúvidas, já que surgem áreas diferentes, com as mesmas habilidades.

Dessa maneira, essas várias alternativas podem ser dentro das mesmas áreas de habilidade, mas com fofos diferentes. Então, confira alguns fatores que podem facilitar na hora de bater o martelo final:

Avalie suas possibilidades de emprego;

Valorize também a média de salários no ramo;

Acompanhe o desenvolvimento do mercado;

Entenda se você se vê exercendo essa profissão.

Assim, você consegue encontrar uma opção que realmente tenha a sua cara e possa te trazer mais satisfação. Porém, lembre sempre que uma carreira não é algo estável, e você pode se apaixonar por outras coisas ao longo de seu desenvolvimento.

5.Avalie o mercado na área – teste vocacional gratuito

Outra dica importante para escolher uma carreira profissional é avaliar o mercado na área. Verifique quais as possibilidades de vagas, principais oportunidades e o que os empregadores estão solicitando.

Além disso, você também pode verificar quais serão as atribuições de cada profissão, e como você se imagina trabalhando no futuro. Dessa maneira, fica ainda mais fácil encontrar uma área que te traga não somente um salário, mas também satisfação.

Dicas para fazer seu teste vocacional gratuito

Ainda, separamos algumas dicas para te ajudar a entender como realizar seu teste vocacional. Afinal, é um momento importante para te orientar em qual carreira seguir, então confira de que maneira isso pode acontecer:

Tire um tempo tranquilo para realizar seu teste;

Responda todas as questões com o máximo de sinceridade;

Faça sem interrupções;

Mantenha o foco e tire um momento para pensar, se precisar;

Não tente orientar o teste com respostas falsas.

Então, para realizar seu teste vocacional, mantenha o foco em quem você é no momento, e não na expectativa de uma carreira. Isso pode ajudar bastante a manter sua orientação e conseguir respostas mais assertivas nos resultados.

Por fim, não deixe de explorar outros conteúdos aqui no blog, para ver mais dicas incríveis sobre empregos, empreendimentos e carreira. Assim, temos vários posts para te ajudar a decidir que rumo seguir em seu futuro profissional, aproveite para conferir quais são.