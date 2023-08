Teve algum benefício do INSS cancelado? Confira como reativar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) implementou uma prática com o objetivo de combater atividades fraudulentas: a suspensão de benefícios nos casos em que pessoas com o mesmo nome falecem. Embora pareça uma medida rigorosa, esse procedimento é adotado como uma precaução e, na maioria dos casos, pode ser revertido.

A razão por trás da suspensão de benefícios do INSS reside em evitar o pagamento indevido de valores após o falecimento do beneficiário legítimo. Para resolver possíveis problemas decorrentes dessa situação, as pessoas afetadas precisam apenas entrar em contato com o INSS. Isso pode ser feito ligando para o número de atendimento 135 ou utilizando o aplicativo “Meu INSS”. Caso necessário, o beneficiário deve apresentar a documentação requerida pela instituição para confirmar o caso de homônimo.

É crucial enfatizar que a anulação completa dos benefícios é uma situação incomum e normalmente ocorre apenas após uma investigação minuciosa. Isso ocorre quando é confirmado que o falecido não apenas compartilha o mesmo nome, mas também informações idênticas, como CPF, nome dos pais, data de nascimento e outros detalhes relevantes.

Entenda como é feita a análise do INSS

A análise dessas informações vai além dos registros em cartórios, pois o INSS também cruza seus dados com outras fontes governamentais. Por exemplo, quando um segurado do órgão falece em um hospital, as secretarias estaduais de saúde podem compartilhar os dados com o INSS, agilizando o procedimento.

Portanto, a abordagem vigilante do INSS ao lidar com casos de homônimos e falecimentos é um reflexo do compromisso contínuo em fortalecer a eficiência e a transparência do sistema previdenciário. Ao estabelecer parcerias com diferentes entidades governamentais e adotar medidas preventivas, o órgão protege os recursos destinados aos beneficiários legítimos.

Saiba como reativar o benefício

Nos dias de hoje, a agilidade e a praticidade proporcionadas pela tecnologia têm transformado a maneira como interagimos com os serviços governamentais. No contexto previdenciário, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também tem abraçado essa transformação, oferecendo aos cidadãos a possibilidade de reativar benefícios por meio do aplicativo ou site Meu INSS. Veja o passo a passo a seguir.

Acesse o Meu INSS utilizando suas credenciais de login e senha da plataforma Gov.br.

Na interface, localize a opção “Novo pedido”.

Selecione a alternativa “Novo requerimento”.

Navegue até a seção “Atualizações para manutenção do benefício”.

Clique na opção “Solicitar Emissão de Pagamento não Recebido”.

Escolha o benefício que almeja reativar.

Verifique minuciosamente os dados relacionados e, se estiverem corretos, prossiga clicando em “Avançar”.

Complete as informações requeridas no formulário.

Finalize o pedido, seguindo os passos indicados.



Esse sistema não apenas simplifica a reativação de benefícios do INSS, mas também evidencia o seu compromisso de oferecer aos cidadãos maneiras mais acessíveis e convenientes de interagir com seus serviços. Ao seguir o passo a passo indicado, os beneficiários podem facilmente retomar seus benefícios sem precisar sair de casa.

Sobre o INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma autarquia federal brasileira responsável pela administração e por executar políticas de seguridade social, especialmente aquelas relacionadas à previdência social. Sua principal função é garantir a proteção social aos cidadãos em situações de necessidade, como aposentadoria, invalidez, doença, acidentes de trabalho, maternidade, pensão por morte, entre outros benefícios.