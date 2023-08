Texas Chain Saw Massacre Fatal não obtendo erro de XP (2023)

O jogo pode ser uma experiência emocionante, imergindo os jogadores em mundos virtuais onde os desafios aguardam em cada esquina. No entanto, quando falhas técnicas atrapalham o fluxo do jogo, a frustração pode ser real. Um desses erros apareceu no popular título The Texas Chainsaw Massacre. Referido como o “Bug fatal de não obter XP,” essa falha deixou os jogadores lutando com recompensas imerecidas e skins perdidas. Neste artigo, mergulhamos no problema do XP Bug, exploramos suas causas principais e compartilhamos algumas soluções para resolvê-lo.

Por que estou ficando fatal e não recebendo o erro de XP em The Texas Chainsaw Massacre?

Imagine jogar o jogo Texas Chainsaw Massacre, enfrentando desafios e conquistando inimigos. Você espera ganhar pontos de experiência (XP) por seus esforços, que ajudam seu personagem a crescer e desbloquear recompensas. Mas, há um problema – uma falha sorrateira chamada “Fatal Not Getting XP Bug”. Este bug confundiu e frustrou os jogadores, fazendo com que seu XP suado desaparecesse sem deixar vestígios.

Os jogadores podem tomar algumas medidas preliminares para corrigir o “Bug Fatal Not Getting XP” e potencialmente restaurar seu acúmulo de XP. Aqui estão algumas pré-verificações que podem ajudar os jogadores a identificar e resolver o problema:

Se você não atualiza os drivers há muito tempo, precisará atualizá-los.

O jogo pode não ser compatível com seu hardware ou sistema operacional.

Aplicativos em segundo plano, especialmente softwares ou sobreposições de terceiros, podem interferir no processo de inicialização do jogo.

Arquivos de jogo ausentes ou corrompidos podem interromper a sequência de inicialização, resultando na falha de inicialização do jogo.

O jogo pode não iniciar devido a limitações de hardware se o seu PC não atender aos requisitos mínimos do sistema.

Consertar o Texas Chainsaw Massacre Fatal não obtendo problemas de XP

Atualização: os desenvolvedores de jogos realmente reconheceram o problema e garantiram à comunidade que estão trabalhando ativamente para encontrar uma solução. Esse nível de capacidade de resposta e comprometimento por parte dos desenvolvedores é um sinal reconfortante para os jogadores que aguardam ansiosamente a resolução dessa falha que altera o jogo.

Reinicie o PC

A primeira coisa que você precisa fazer é reiniciar o seu PC. No caso de o uso da CPU atingir 100%, não podemos garantir que a culpa seja toda do jogo. Seu PC também pode ter alguns problemas. Para começar, seu PC pode ter RAM inadequada que não é capaz de lidar com as tarefas com eficiência. Nesse caso, você precisa limpar a memória reiniciando seu PC.

Após o reinício, você precisa aguardar alguns minutos antes de iniciar o The Texas Chainsaw Massacre. Isso ocorre principalmente porque você deve deixar seu PC configurar e inicializar todas as tarefas antes de jogar. Isso deve resolver o alto uso da CPU em The Texas Chainsaw Massacre e normalmente em todo o uso do PC. No entanto, deve-se observar que consertar Texas Chainsaw Massacre Fatal Not Getting XP é um método de longo prazo.

Desinstalando e reinstalando o jogo

Caso você ache que nada ajuda a resolver o Texas Chain Saw Massacre continua travando na inicialização do seu PC, então há chances de que no seu dispositivo alguns arquivos dos arquivos do jogo estejam faltando, devido ao qual você está recebendo esse tipo de problema erro.

Portanto, para resolver esse tipo de erro, você deve reinstalar o jogo em seu dispositivo, pois ele pode remover qualquer bug renovando cada arquivo. Portanto, faça e verifique se isso ajuda a resolver o Texas Chainsaw Massacre Fatal Not Getting XP.

Uma solução atual até que uma correção completa seja implementada é desinstalar e reinstalar. No momento, estamos trabalhando em uma correção final e esperamos implementá-la o mais rápido possível. Nós apreciamos sua paciência. — O Massacre da Serra Elétrica (@TXChainSawGame) 21 de agosto de 2023

Desativar sobreposições de aplicativos

Sobreposições são processos de exibição que aparecem em um aplicativo em execução. Às vezes, esses processos de exibição consomem a memória necessária para alocá-la ao aplicativo exigente e isso causa problemas como O Massacre da Serra Elétrica não será iniciado. Um dos aplicativos mais comuns é o próprio Steam. Aqui estão as etapas para desativar as sobreposições do Steam:

Abra o Steam na área de trabalho. Agora, clique em Biblioteca. Clique com o botão direito em O massacre da Serra Elétrica do Texas. No menu suspenso, clique em Propriedades. Alterne para a guia Geral e desmarque Habilitar Steam Overlay. Salve isso.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Se nenhum dos métodos acima ajudou a interromper o alto uso da CPU, a última opção que você tem é verificar a integridade dos arquivos do jogo. Este é um processo bastante longo e pode levar dados e tempo. Portanto, antes de começar, certifique-se de ter os dois, caso contrário, poderá fazer isso mais tarde. Aqui estão as etapas para verificar a integridade dos arquivos do jogo:

Abrir Vapor. Agora, clique em biblioteca. Selecione O massacre da Serra Elétrica do Texas. Clique com o botão direito nele e depois clique em Propriedades. Agora, clique no Ficheiros locais aba. Por fim, clique em Verifique a integridade dos arquivos do jogo.

Se você joga não apenas este jogo, mas também outros jogos há algum tempo, e seu PC também não é novo, provavelmente é hora de atualizar os drivers gráficos. Aqui estão as etapas que você precisa seguir se quiser atualizar os drivers gráficos:

Imprensa janelas + R abrir Correr e digite dxdiag. Imprensa Digitar. Agora, mude para o Exibição 2 para saber mais sobre a marca e o modelo de sua GPU. Depois disso, acesse o site oficial do fabricante para baixar o driver. Aqui está o link para a Nvidia e aqui para a AMD. Escolha o número do modelo correto com base no modelo da sua placa gráfica e faça o download. Depois de baixado, extraia o arquivo e prossiga com a instalação. Quando a instalação estiver concluídareinicie o seu PC.

Depois de tudo feito, iniciar o Massacre da Serra Elétrica e verifique se o jogo está travando ou não. Não chegue a uma conclusão muito rapidamente, espere e jogue por pelo menos 5 minutos para considerar.

Conclusão

O “Bug Fatal Not Getting XP” sem dúvida lançou uma sombra sobre a experiência de jogo Texas Chainsaw Massacre, deixando os jogadores desanimados e suas vitórias não recompensadas. Embora a frustração seja real, o reconhecimento do problema pelos desenvolvedores e seu compromisso em resolvê-lo fornecem um vislumbre de esperança para os jogadores afetados. Nesse ínterim, os jogadores podem resolver o problema por conta própria implementando as etapas e soluções preliminares descritas neste artigo. Ao garantir uma conexão estável com a Internet, manter-se atualizado sobre os patches do jogo e resolver possíveis problemas de compatibilidade, os jogadores podem se aproximar de recuperar seu XP suado.

