Têxtil Betilha ABRE VAGAS de EMPREGO em grande cidade

A Têxtil Betilha, empresa que está há mais de 40 anos produzindo excelência no segmento de Confecção em larga escala, está também com ótimas vagas de emprego disponíveis no mercado. Isto é, caso esteja em busca de uma recolocação profissional, veja a lista de opções em aberto:

Assistente de PCP – São Paulo – SP – Efetivo;

Costureiro (a) de Peça Piloto – São Paulo – SP – Efetivo;

Encarregado (a) de Confecção – São Paulo – SP – Efetivo;

Enfestador (a) de Tecido – São Paulo – SP – Efetivo;

Costureira (Máquina Reta Eletrônica) – São Paulo – SP – Efetivo;

Modelista – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador (a) de Cad – São Paulo – SP – Efetivo;

Passador (a) de Roupas – São Paulo – SP – Efetivo;

Revisor (a) de Tecido – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Têxtil Betilha

Dando mais detalhes sobre a Têxtil Betilha, vale frisar que, com mais de 40 anos de experiência, a Indústria Têxtil Betilha conquistou seu próprio espaço no mercado, criando e divulgando novas coleções. A fábrica abrange atualmente 7200m2 de área construída, onde mais de 190 colaboradores entre funcionários e faccionistas trabalhando com o compromisso de qualidade de inovação.

A Betilha possui coleções próprias, além de desenvolver linhas de produtos especiais. Contamos internamente com equipe de Desenvolvimento (Pilotagem), Modelagem (Sistema CAD), Corte, Costura e Acabamento (Passadoria, etiquetagem, encabidamento).

Por fim, a empresa atende diversas redes de magazines e supermercados que comercializam roupas no setor infantil, juvenil e adulto, tanto feminino quanto masculino, com marcas exclusivas de cada cliente.

Como se candidatar?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



Você também pode gostar: