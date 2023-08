The Killers pedem desculpas por chamar fã russo de ‘irmão’ em show na Geórgia

Reproduzir conteúdo de vídeo





The Killers estão se desculpando com seus fãs depois de serem vaiados em um show recente no país da Geórgia por trazer um fã russo ao palco e chamá-lo de “irmão”.

A banda de rock, liderada pelo cantor Brandon Flowers, convidou um fã para subir no palco em seu show no Shekvetili na terça-feira para tocar bateria – uma tradição que o grupo vem fazendo há algum tempo. Este torcedor, no entanto, alegou que ele era da Rússia … algo com o qual a torcida georgiana não gostou.

Brandão e cia. recebeu uma enxurrada de reações negativas instantaneamente, levando-o a sugerir que o homem era o irmão do país – o que os irritou ainda mais. Depois de mais vaias, perguntou se não era irmão deles, sendo da América… e recebeu mais vaias.



A multidão ficou muito chateada e muitas pessoas na multidão saíram em protesto … e a banda pediu desculpas após o show violento, dizendo: “Boa gente da Geórgia, nunca foi nossa intenção ofender ninguém!”

Respondendo ao comentário do “irmão”, eles acrescentam: “Reconhecemos que um comentário, com a intenção de sugerir que todo o público e fãs do The Killers são ‘irmãos e irmãs’, pode ser mal interpretado. Não queríamos incomodar ninguém e desculpar-se.”