The MMA Hour ao vivo dos treinos de Paul x Diaz

Pela segunda vez em sua história, o The MMA Hour leva seu show para a estrada.

Estamos ao vivo de Dallas, local de Jake Paul vs. Nate Diaz.

Nosso primeiro show da edição especial Paul vs. Diaz vai ao ar ao vivo na quarta-feira, começando às 16h ET / 13h PT / 20h GMT.

Estaremos acompanhados por ninguém menos que Jake Paul e Nate Diaz após os treinos abertos para o evento de sábado, que acontece no American Airlines Center e vai ao ar no DAZN e ESPN+ pay-per-view. Também teremos convidados especiais para detalhar as lutas e falar sobre as últimas novidades do MMA.

O MMA Hour também terá um show ao vivo de Dallas na sexta-feira após a pesagem.

O pay-per-view Paul x Diaz será televisionado no DAZN na noite de sábado às 20:00 ET.

Para os últimos episódios de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.