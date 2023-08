The Rock e Jason Momoa falam sobre incêndios em Maui e oferecem maneiras de ajudar

A rocha dar Jason Momoa estão se manifestando após os devastadores incêndios florestais em Maui – e estão oferecendo maneiras de ajudar … bem como alguns conselhos com palavras fortes para pessoas de fora.

Os dois pesos pesados ​​de Hollywood – ambos com herança havaiana – emitiram declarações públicas neste fim de semana, refletindo sobre a destruição deixada para trás em Lahaina… onde a contagem de corpos está se aproximando da marca de 100 pessoas, com várias ainda desaparecidas .

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Jason tem postado sobre isso durante todo o fim de semana, e ele está divulgando uma organização chamada the Fundação Comunitária do Havaí … especificamente, um fundo que eles criaram para ajudar as vítimas de Maui. Além de traçar um roteiro para os recursos, ele tem uma mensagem clara.