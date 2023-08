The Ultimate Fighter 31: Conor McGregor vs. Michael Chandler Episódio 10 resultados

Brad Katona está de volta O ultimo lutador termina

Cinco anos atrás, Katona (12-2) emergiu como o vencedor do TUF 27 competindo no peso pena e agora ele tem a chance de se tornar o primeiro bicampeão do reality show de longa data, depois de avançar para o TUF 31 final do peso galo com vitória por decisão dividida sobre Timur Valiev (18-3, 1 NC).

Foi uma batalha emocionante esta semana, quando os ex-companheiros de equipe do Team Chandler, Katona e Valiev, jogaram três rodadas sangrentas, já que ambos tiveram cortes abertos em suas cabeças durante a competição. Katona estava coberto de carmesim após os primeiros cinco minutos, enquanto Valiev foi aberto no Round 2. O sangue quase ofuscou uma bela disputa técnica que viu Katona marcar com contra-ataques fortes e Valiev causando estragos com chutes nas pernas e combinações desagradáveis.

A luta livre foi um impasse, pois ambos mostraram grande técnica, com Katona cavando para tentativas de perna dupla e Valiev utilizando viagens e grappling liso para virar a mesa.

Em um luta da noiteUma disputa digna, foi Katona quem os juízes consideraram ter feito o suficiente para avançar no torneio peso-galo. Ele aguarda o vencedor da semifinal Rico DiSciullo x Cody Gibson.

A vitória de Katona deu a Conor McGregor algo para comemorar depois de uma rodada de abertura que viu seu time marcar apenas uma vitória em oito tentativas. Embora Katona não fosse originalmente uma seleção do Team McGregor, ele trocou de lado para treinar com eles antes de sua luta com Valiev, tanto para evitar uma situação de treinamento embaraçosa quanto para se juntar à equipe técnica com a qual trabalha regularmente fora do TUF. O ginásio doméstico de Katona é o SBG Ireland, ao lado de McGregor e do técnico John Kavanagh.

Na próxima semana, descobriremos quem será nosso outro finalista dos pesos leves, enquanto os lutadores do Team Chandler, Jason Knight e Kurt Holobaugh, se enfrentam. O vencedor luta contra Austin Hubbard na final.

O lutador final 31 vai ao ar todas as terças-feiras às 22:00 ET na ESPN e ESPN +.

Após o final da temporada, Conor McGregor e Michael Chandler devem se enfrentar em uma luta dos meio-médios em uma data ainda a ser definida. No entanto, o confronto ainda não foi oficializado e as recentes acusações de agressão sexual contra McGregor, bem como o ex-campeão de duas divisões ainda lidando com a USADA, deixaram incerto seu futuro status competitivo.

Os finalistas do TUF 31 os torneios peso-leve e peso-galo também competirão por um contrato de seis dígitos com o UFC em um show futuro. Ainda não há data para as finais.

Aqui está o TUF 31 elenco dividido por equipe:

Equipe McGregor (prospects)

Leve

Lee Hammond (27, 5-0) Nate Jennerman (29, 16-5) Aaron McKenzie (34, 11-2-1) Landon Quinones (27, 7-1-1)

peso galo

Mando Gutiérrez (26, 8-2) Trevor Wells (27, 8-3) Carlos Vera (35, 11-3) Rico DiSciullo (36, 11-2, 1 NC)

Equipe Chandler (veteranos)

Leve

Jason Knight (30, 23-7) Austin Hubbard (31, 15-6) Roosevelt Roberts (28, 12-3, 1 NC) Kurt Holobaugh (36, 19-7, 1 NC)

peso galo

Caçador Azure (31, 10-3) Brad Soldado (31, 12-2) Timur Valiev (33, 18-3, 1 NC) Cody Gibson (35, 19-8)

Aqui estão os resultados das quartas de final:

Roosevelt Roberts derrotou. Nate Jennerman por nocaute no primeiro round

Cody Gibson derrotou. Mando Gutierrez por nocaute técnico no primeiro round

Austin Hubbard derrotou. Aaron McKenzie por decisão unânime

Timur Valiev def. Trevor Wells por decisão unânime

Brad Katona derrotou. Carlos Vera por decisão unânime

Kurt Holobaugh derrotou. Lee Hammond por finalização no segundo round (guilhotina)

Jason Knight derrotou. Landon Quinones por finalização no primeiro round (triângulo)

Rico DiSciullo def. Hunter Azure por nocaute no segundo round

Confira os resultados e confrontos das semifinais:

Austin Hubbard derrotou. Roosevelt Roberts por decisão dividida

Brad Katona derrotou. Timur Valiev por decisão dividida

Jason Knight contra Kurt Holobaugh

Rico DiSciullo vs. Cody Gibson

Avançado para as finais: Hubbard, Soldado

Avançado para as semifinais: Roberts, Gibson, Hubbard, Valiev, Katona, Holobaugh, Knight, DiSciullo

Eliminado: Jennerman, Gutierrez, McKenzie, Wells, Vera, Hammond, Quinones, Azure, Roberts, Valiev