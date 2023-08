The Ultimate Fighter 31: Conor McGregor vs. Michael Chandler resultados do final da temporada

Michael Chandler completou sua aquisição da O lutador final 31 termina

Com Cody Gibson (19-8) derrotando Rico DiSciullo (11-2, 1 NC) no final da temporada de TUF 31, agora é oficial que todos os quatro lutadores definidos para competir nas finais de sábado no UFC 292 vieram originalmente do Team Chandler. Isso encerra uma corrida dominante no show para Chandler, que venceu as primeiras sete lutas da temporada antes de DiSciullo, lutador de Conor McGregor, derrotar Hunter Azure.

DiSciullo não teve tanta sorte contra Gibson como um deslize desastroso na primeira rodada, mas custou-lhe a luta. Uma tentativa de golpe foi frustrada por DiSciullo tropeçando e Gibson imediatamente capitalizou, pegando as costas de DiSciullo e atacando com golpes de solo. Um resistente DiSciullo tentou resistir e sair do problema, mas Gibson manteve a posição enquanto desferia socos e cotoveladas. DiSciullo conseguiu tirar Gibson de cima dele, apenas para Gibson derrubá-lo novamente e garantir um triângulo de braço logo depois.

Gibson agora encontra o ex-companheiro de equipe do Team Chandler, Brad Katona – que trocou de time no início das semifinais para evitar um conflito de treinamento e se reunir com McGregor e seus treinadores de longa data – nas finais do peso galo.

Na final dos leves, os lutadores do Team Conor Austin Hubbard e Kurt Holobaugh se enfrentam.

Ao final do show, os quatro finalistas se enfrentaram, junto com os treinadores McGregor e Chandler. Os dois devem se enfrentar em uma luta dos meio-médios em uma data ainda a ser definida. No entanto, o confronto ainda não foi oficializado e as recentes acusações de agressão sexual contra McGregor, bem como o ex-campeão de duas divisões ainda lidando com a USADA, deixaram incerto seu futuro status competitivo.

O lutador final 31 transmitido ao vivo todas as terças-feiras às 22h ET na ESPN e ESPN +.

Os finalistas do TUF 31 torneios peso-leve e peso-galo disputam um contrato de seis dígitos com o UFC no UFC 292, neste sábado, em Boston.

Aqui está o TUF 31 elenco dividido por equipe:

Equipe McGregor (prospects)

Leve

Lee Hammond (27, 5-0) Nate Jennerman (29, 16-5) Aaron McKenzie (34, 11-2-1) Landon Quinones (27, 7-1-1)

peso galo

Mando Gutiérrez (26, 8-2) Trevor Wells (27, 8-3) Carlos Vera (35, 11-3) Rico DiSciullo (36, 11-2, 1 NC)

Equipe Chandler (veteranos)

Leve

Jason Knight (30, 23-7) Austin Hubbard (31, 15-6) Roosevelt Roberts (28, 12-3, 1 NC) Kurt Holobaugh (36, 19-7, 1 NC)

peso galo

Caçador Azure (31, 10-3) Brad Soldado (31, 12-2) Timur Valiev (33, 18-3, 1 NC) Cody Gibson (35, 19-8)

Aqui estão os resultados das quartas de final:

Roosevelt Roberts derrotou. Nate Jennerman por nocaute no primeiro round

Cody Gibson derrotou. Mando Gutierrez por nocaute técnico no primeiro round

Austin Hubbard derrotou. Aaron McKenzie por decisão unânime

Timur Valiev def. Trevor Wells por decisão unânime

Brad Katona derrotou. Carlos Vera por decisão unânime

Kurt Holobaugh derrotou. Lee Hammond por finalização no segundo round (guilhotina)

Jason Knight derrotou. Landon Quinones por finalização no primeiro round (triângulo)

Rico DiSciullo def. Hunter Azure por nocaute no segundo round

Confira os resultados e confrontos das semifinais:

Austin Hubbard derrotou. Roosevelt Roberts por decisão dividida

Brad Katona derrotou. Timur Valiev por decisão dividida

Kurt Holobaugh derrotou. Jason Knight por nocaute técnico no segundo round

Cody Gibson derrotou. Rico DiSciullo por finalização no primeiro round (braço-triângulo)

Aqui estão os confrontos finais:

Austin Hubbard x Kurt Holobaugh – peso leve

Brad Katona x Cody Gibson – peso galo

Avançado para as semifinais: Roberts, Gibson, Hubbard, Valiev, Katona, Holobaugh, Knight, DiSciullo

Eliminado: Jennerman, Gutierrez, McKenzie, Wells, Vera, Hammond, Quinones, Azure, Roberts, Valiev, Knight, DiSciullo