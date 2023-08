Theatro Sete de Setembro é palco de espetáculo de humor ‘A Graça Borralheira’ neste sábado (05)

A noite de sábado (05) será de muitas gargalhadas em Penedo. Às 19h, o teatro mais antigo de Alagoas, Sete de Setembro, será palco da comédia ‘A Graça Borralheira’, do ator, produtor e diretor artístico Christiano Marinho.

Para prestigiar o espetáculo de humor que promete ser um sucesso, basta adquirir o ingresso, que está sendo vendido no Galpão Zureta e na bilheteria do teatro, no valor de R$ 50,00 (casadinha), e levar, ainda, 1kg de alimento não perecível – que será doado para as instituições de caridade de Penedo.

‘A Graça Borralheira’ conta com o apoio da Prefeitura de Penedo para a produção local do site Opara News, empresa de comunicação penedense que traz a personagem já conhecida do público, agora com peça de humor inédita e montagem totalmente alagoana.