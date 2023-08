Thierry Henry enlouquece na festa na piscina de Tony Parker comemorando a posse do HOF

Flenda do futebol francês Thierry Henry foi a vida de Tony ParkerA festa na piscina do Hall of Fame na quinta-feira em San Antonio, antes da cerimônia de posse no sábado.

Henry, 45, exibiu seus movimentos de dança selvagens com uma bebida na mão, como visto nas histórias do Instagram do futuro HOFer. O Copa do Mundo FIFA de 1998 campeão é um dos amigos mais próximos de Parker e estará comemorando ao seu lado durante todo o fim de semana.

Thierry Henry surpreendeu com seus passos de dança em festa na piscinaroberto ortega

Outros convidados da grande festa incluem lendas do Spurs David Robinson e Manu Ginóblialém de muitos familiares e amigos de Parker.

Parker, 41, compartilhou toda a experiência nas redes sociais e as comemorações provavelmente estão apenas começando, chamando o evento de “pré-festa”.

Henrique viajou para o Hall da Fama do Basquete Naismith em Springfield, Massachusetts com Parker após o fim do dia de festa no Texas.

Tony Parker posa com outros futuros HOFers

Parker então posou com outros indicados Pau Gasol, Dwyane Wade e Dirk Nowitzki.

Treinador dos Spurs Gregg Popovichque treinou Parker por 17 anos, também será introduzido no HOF.

Popovich, de 74 anos, tornou-se recentemente o treinador mais vencedor da NBA história. Ele ganhou quatro anéis com Parker em seu time e agora quer ganhar outro com uma nova estrela francesa.

Victor Wembanyama foi selecionado por San Antonio com a primeira escolha geral e muitos acreditam que ele terá ainda mais sucesso do que Parker.