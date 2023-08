Tiffany Gomas fala sobre a viralização: consequências que alteraram a vida do infame incidente de voo “não real”

Texecutivo de marketing no centro da explosão agora viral “aquele filho da puta lá atrás não é real” em um linhas Aéreas americanas flight se abriu sobre as consequências, destacando como sua vida foi drasticamente alterada e enfatizando a necessidade de evitar julgamentos precipitados.

Falando do conforto de sua residência de $ 1,6 milhão em Dallas com o Correio diário, Chicletes Tiffany, 38, reconheceu o poder transformador da viralidade e compartilhou sua perspectiva. “Minha vida explodiu. É assustador. As coisas se tornam virais e tudo muda”, afirmou ela em entrevista ao Daily Mail.

O momento chocante em que uma ‘mulher maluca’ enlouquece em um avião por causa de um passageiro imaginárioTwitter

Ela exortou as pessoas a não se apressarem em julgar, destacando que todos carregam sua história única. “Ninguém conhece a história de ninguém e ninguém deve julgar. Ninguém sabe como é”, enfatizou, mencionando seu compromisso com um advogado neste assunto.

Na filmagem amplamente divulgada, Gomas invadiu a frente do avião que partiria do Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth em 2 de julho. Ela declarou sua intenção de deixar a aeronave, exclamando: “aquele filho da puta lá atrás não é real .” Brandindo sua bolsa Goyard de $ 1.900, ela afirmou: “Você pode sentar neste avião e morrer com eles ou não. Eu não vou.” O incidente fez com que ela fosse escoltada para fora do avião pela tripulação.

Posteriormente, surgiu um clipe estendido retratando Gomas confrontando uma comissária de bordo. Passageiros frustrados contaram como foram obrigados a desembarcar e depois embarcar novamente no avião, causando um atraso de pelo menos três horas no voo com destino a Orlando.

Ela não entrou em detalhes sobre o incidente

O incidente supostamente se originou de um desentendimento entre Gomas e seus parentes, a quem ela acusou de levar seus Airpods, conforme consta nos registros policiais analisados ​​pelo The Post. Em resposta à tempestade da mídia após sua identificação, Gomas afirmou que ela e seus vizinhos estavam sendo vigiados. “Eles estão vigiando minha casa. Eles estão vigiando meus vizinhos. Eles estão examinando minha correspondência”, ela compartilhou com o Daily Mail.

Gomas expressou insatisfação com a cobertura, afirmando que “tanto” da história é “impreciso”. No entanto, ela optou por não entrar em detalhes sobre esses detalhes.

Apesar das múltiplas intervenções do Departamento de Segurança do aeroporto, Gomas tentou persistentemente embarcar novamente no avião, conforme registrado nos registros policiais. Ela acabou sendo descoberta esperando por um Uber fora do terminal.

Embora as autoridades tenham emitido um mandado de invasão criminal, Gomas não foi acusado nem preso. Seu perfil profissional indica que ela está associada à Uppercut Marketing, LLC desde 2016 e foi reconhecida como uma “estrela em ascensão” por uma publicação comercial de marketing em 2017, ocupando simultaneamente o cargo de vice-presidente da Elevate Brand Marketing.