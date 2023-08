Tight end dos Patriots deixa treino com aparente lesão no braço

“Griddy” Gesicki pode estar enfrentando um feitiço nos bastidores.

O Nova Inglaterra O tight end deixou o treino na manhã de segunda-feira depois de experimentar um problema no braço direito – e enquanto o durável Gesicki não perdeu um NFL jogo nas últimas duas temporadas, existe preocupação em torno dessa aparente lesão.

Gesicki espera se recuperar na Nova Inglaterra

O patriotas nesta primavera adicionado Gesicki através de agência livre em um contrato de um ano como substituto de John Smith. Gesicki havia postado temporadas consecutivas de recepção de 700 jardas para o Miami Dolphins em 2020 e 2021, mas sofreu uma queda estatística acentuada na última temporada, recebendo apenas 32 passes para 362 jardas.

Bill Belicheck tinha imaginado Gesicki e caçador henrique como uma dupla de craques para o quarterback mac jonesque não conseguiu guiar os Patriots de volta aos playoffs na última temporada como Nova Inglaterra perdeu cinco de seus últimos oito jogos.

Gesicki estava estrelando no acampamento

Apesar de suas lutas na última temporada em Miami, Gesicki estava sendo visto como um contribuinte-chave para o patriotas‘ ofensa nesta temporada – principalmente na zona vermelha, onde Nova Inglaterra tinha o NFLa pior ofensa de 2022. O Nova Jersey o nativo até foi visto agarrando com uma mão no campo de treinamento.

O cronograma do início da temporada dos Patriots está entre os trechos mais difíceis da NFL. Eles começam a temporada de 2023 em Foxboro contra o atual campeão da NFC Philadelphia Eagles antes de hospedar o golfinhosvisitando Aaron Rodgers e a Jatos de Nova Yorke viajando até Dallas para enfrentar o vaqueiros. E dada a ampla gama de possibilidades relacionadas com Gesickilesão no braço, Belicheck e a tapinhas estará esperando que sua ausência seja apenas de curto prazo.