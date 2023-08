TikTok Star Caleb Coffee fratura a coluna após cair de um penhasco em uma rocha de lava

estrela TikTok Café Calebe tem sorte de estar vivo – mas em estado realmente difícil – depois de uma queda horrível de um penhasco no Havaí e em uma rocha de lava … enviando-o para o hospital com ferimentos graves.

Caleb estava caminhando com amigos na quarta-feira quando supostamente escorregou e caiu de um penhasco de 60 a 80 pés, caindo nas rochas abaixo. Ele foi imediatamente levado de avião para um hospital, mas sofreu uma fratura na coluna, fratura no fêmur, cotovelo e pulso com cortes e queimaduras em todo o corpo.