TikTok Yeet Baby ‘Tio Chris’ em unidade de saúde mental depois de desaparecer

A estrela do TikTok, “Tio Chris” – famoso pelos vídeos do Yeet Baby – está recebendo tratamento em um centro de saúde mental após vários meses difíceis … que levaram ao seu suposto desaparecimento.

Agora, a família de Rooney está explicando o que aconteceu nos bastidores, dizendo: “Como muitos de vocês sabem, a vida dele nos últimos 6 meses foi nada menos que difícil. O que todos vocês testemunharam antes de seu desaparecimento foram todas as suas emoções vindo à tona. uma boa.”

Além do mais, sua família diz: “Antes de seu desaparecimento, ele havia visto o filme ‘Sound of Freedom’ e, como muitos outros, estava profundamente doente por causa disso. Isso o levou a postar links para arrecadar dinheiro para a causa da acabar com o tráfico sexual infantil. Para muitos de vocês, isso pode parecer estranho, mas ele realmente queria e ainda quer ajudar esta causa.”