TikTok Yeet bebê Tio Chris relatado como desaparecido à polícia, encontrado seguro horas depois

Algumas horas assustadoras para a família da personalidade do TikTok, “Tio Chris” – famoso por seus vídeos Yeet Baby – quando sua família relatou seu desaparecimento à polícia.

Fontes policiais disseram ao TMZ Chris Rooney A família de fez o relatório de uma pessoa desaparecida para a estrela da mídia social na quinta-feira com policiais na Virgínia, depois que eles não conseguiram entrar em contato. Não está claro por que sua família sentiu que precisava encaminhar o incidente para a polícia … mas claramente algo aconteceu para preocupá-los.

A partir daí … a mensagem do suposto desaparecimento de Rooney se espalhou por várias plataformas de mídia social, com sua família e amigos desesperados para entrar em contato.

Depois de várias horas, nossas fontes de aplicação da lei nos disseram que Chris entrou em contato com a polícia para informá-los sobre seu paradeiro e relatar que ele estava seguro.

Nenhuma palavra sobre se ele se reuniu ou não com sua família ou o que aconteceu nos dias e horas que antecederam seu suposto desaparecimento.

Chris, junto com sua sobrinha e sobrinho, tornou-se muito popular no TikTok – acumulando mais de 5 milhões de seguidores – principalmente por vídeos dos pequenos tentando encher copos com grandes recipientes de vários líquidos.