TikToker VonViddy morto por suicídio, vídeo final fala sobre lutas e conquistas

Von, cujo nome verdadeiro é Joe Muchlinski morreu na segunda-feira depois de “perder sua longa batalha contra a doença mental” … de acordo com sua irmã, Marta .

Em seu último vídeo, postado no domingo, Joe fala sobre o tipo de cara que ele quer ser lembrado, citando sua música e sua comédia como alguns pontos fortes de sua vida. Ele também destaca algumas de suas lutas – dizendo que não quer que as pessoas se lembrem dele “como um viciado e alcoólatra que colocou sua família no inferno”.