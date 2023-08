Tim Gunn derruba rumores de que Heidi Klum come apenas 900 calorias por dia

TMZ. com

Tim Gunn está vindo para seu amigo Heidi Klum A defesa de depois que rumores se espalharam, sua ingestão diária é de insignificantes 900 calorias… um número que ela diz atingir facilmente apenas entre as refeições!

Chamamos Tim no LAX e perguntamos se ele poderia confirmar ou negar os relatórios de contagem de calorias de Heidi, e ele certamente está fazendo o último aqui.

Ele diz, brincando, que uma das pausas para o lanche de Heidi representaria o total falso que as pessoas estão alegando… e aplaude a supermodelo por manter seu físico incrível enquanto come porções normais.

Para quem não sabe, Heidi respondeu terça-feira ao barulho no Instagram, negando a alegação de 900 calorias. Tudo começou quando ela foi franca on-line sobre seu peso no início desta semana, e ela diz que foi quando as pessoas realmente procuraram o número falso.