TINDER acaba perdendo espaço para o GOOGLE DOCS e deixa brasileiros sem entender nada

Certamente você vai se surpreender, mas o Tinder acaba perdendo espaço para o Google Docs. A paquera, que deveria acontecer no aplicativo destinado para relacionamentos, está sendo trocado e os brasileiros não entenderam o que está acontecendo.

Neste artigo, além de conhecer o Tinder e o Google Docs, vai entender de onde vieram esses dados. Bem como, descobrir como as pessoas estão usando os apps de anotações para melhorar a vida amorosa.

Relatório do The New York Times aponta que o Tinder acaba perdendo espaço para o Google Docs

Pode até parecer piada, mas um relatório feito pelo respeitado The New York Times, apontou que os solteiros estão trocando os tradicionais aplicativos de relacionamento, como o Tinder, pelos app de anotações, como o Notion ou o Google Docs.

O Tinder acaba perdendo espaço para o Google Docs para um número pequeno de adeptos ainda, mas está crescendo. Então, mais de 100 pessoas que moram em grandes cidades como Chicago, Los Angeles, Londres, Toronto e até mesmo em São Paulo, no Brasil, estão fazendo essa troca.

Não há como ter um número exato de usuários adeptos dessa nova modalidade de paquera, porque nem todos compartilham de forma pública seus documentos.

O date-me doc

A expressão “date-me doc” foi criada pelos fundadores dessa nova forma de paquera e funciona quase como um currículo de namoro. Então, os arquivos compartilhados costumam ter fotos e dados pessoais como:

Idade;

Sexo e orientação sexual;

Localização;

Hobbies e interesses.

Em resumo, os participantes colocam todas as suas características e informações que entendem ser relevantes para atrair seus pretendentes. Ou seja, é como se estivesse se candidatando a vagas de emprego.



Você também pode gostar:

O namoro por Google Docs pode funcionar?

Quando a notícia que o Tinder acaba perdendo espaço para o Google Docs saiu, as pessoas além de curiosas queriam entender como isso acontece. Assim, é importante ressaltar que mesmo com poucos adeptos, esse currículo de namoro tem um futuro promissor dentro da comunidade.

Um exemplo de adepta que obteve sucesso com essa prática é Connie Li, engenheira de softwares, que disse em entrevista ao The New York Times que já conseguiu cerca de 15 encontros desde que fez seu primeiro perfil pela plataforma.

A engenheira conta que há algo meio idiota nesse documentos para encontros, que tem motivado e divertido os participantes. Mas, ele tem apresentado resultados melhores do que os apps tradicionais de relacionamento.

Ela ainda usa aplicativos como o Tinder, mas não com a mesma frequência. Porém, no Google Docs tem conseguido resultados melhores, ou seja, matches mais sérios e que rendem encontros melhores.

Tinder acaba perdendo espaço para o Google Docs devido a insatisfação dos usuários

O Tinder acaba perdendo espaço para o Google Docs devido a grande insatisfação dos usuários desses aplicativos de relacionamento. Então, como uma nova alternativa os “date-me doc” surgiram.

Em 2022, cerca de 46% dos usuários de aplicativos de relacionamento disseram a uma pesquisa do Pew Research Center que tiveram experiências negativas. Dessa forma, entra casos de golpes, fraudes e até mesmo a incompatibilidade romântica.

Além do date-me doc, os usuários também apostam fortemente nas redes sociais, como Instagram e TikTok para encontrar novos parceiros. Afinal, além de um feed repleto de fotos e informações, há outras ferramentas que facilitam a interação.

Por meio dos bate-papos e reações em stories e posts, os usuários começam a conversar e demonstram seus interesses em comum para um futuro parceiro.

Entendendo o que são esses apps

É bem provável que você já conhece o que é o Tinder e o Google Docs, mas caso esteja confuso vale a pena lembrar. Então, o primeiro é um dos apps de relacionamento mais tradicionais em todo o mundo.

No Tinder, você cria seu perfil e define um perfil de interesse. Assim, apareceram inúmeras pessoas para que você dê like ou dislike. Portanto, se você der like em uma pessoa e ela em você, um chat será aberto para que possam conversar.

Já o Google Docs é uma ferramenta do Google criada para a produção e edição de textos. Ou seja, faz parte do pacote office e não há objetivo de ser um meio de comunicação entre as pessoas.

Tinder acaba perdendo espaço para o Google Docs: como será o futuro dos relacionamentos no meio digital?

A notícia que o Tinder acaba perdendo espaço para o Google Docs surpreendeu a todos. Mas, ainda é muito recente afirmar que este será um novo modelo de início de relacionamento.

Por enquanto, é provavél que os aplicativos de relacionamento continuem dominando o mercado em todo o mundo.