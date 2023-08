Tintas MC está CONTRATANDO em diferentes ESTADOS

A Tintas MC, empresa que é a maior rede de lojas de tintas no Brasil e atua nos mais diversos segmentos, está com ótimas oportunidades disponíveis nos estados de São Paulo e Santa Catarina. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia que tem mais de 59 anos de mercado e quase 200 lojas no país (entre próprias e franquias), veja a lista de vagas:

Operador (a) de Vendas – Saúde – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Vendas – Moema – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Analista de Compras – Diadema – SP – Compras;

Analista Financeiro – São Paulo – SP – Finanças;

Analista Financeiro II – São Paulo – SP – Finanças;

Analista de Power BI – São Paulo – SP – Administrador de Banco de Dados;

Analista de BI – São Paulo – SP – Administrador de Banco de Dados;

Ajudante de Depósito – São José Campos – SP – Logística;

Consultor (a) de Campo – São Paulo – SP – Representação Comercial;

Consultor (a) de Campo – São Paulo – SP – Venda Externa;

Operador (a) de Vendas – Jardins – São Paulo – SP – Atendimento;

Auxiliar Administrativo Financeiro – São Paulo – SP – Finanças;

Motorista Entregador – Estoquista – Florianópolis – SC – Distribuição e Recebimento;

Operador (a) de Vendas – Biguaçu – SC – Lojas / Shopping;

Vendedor Interno – São Paulo – SP – Venda Interna;

Colorista Automotivo – Florianópolis – SC – Pintura;

Vendedor (a) de E-Commerce – São Paulo – SP – Administração Geral.

Mais sobre a Tintas MC

Sobre a Tintas MC, é válido relatar que a rede atua no mercado de tintas imobiliárias, industriais, repintura automotiva e acessórios, sempre revendendo as melhores e mais conceituadas marcas disponíveis no mercado.

Não à toa, está presente nos Estados de SP, MG, GO, ES, PR, SC, MT, DF, BA, CE, RJ, RO, RS e TO, levando cores e atendimento de qualidade para os clientes.

Como se inscrever em uma das vagas?

Para se inscrever em uma das vagas, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes referentes ao programa, você confere os prazos e mais detalhes.

Sendo assim, para não perder nenhuma notícia importante do nosso país e ficar de olho nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acessar o Notícias Concursos!