TJ GO abre concurso público com 52 vagas pagando salários que podem chegar a R$ 41 mil

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ GO) anunciou a abertura de um concurso público destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de Juiz substituto.

Os candidatos devem comprovar nível superior para concorrer a uma das vagas.

A banca responsável pelo concurso é a Fundação Getúlio Vargas.

Vagas TJ GO

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ GO) oferece, ao todo, 52 vagas para o cargo de Juiz substituto, além de formação de cadastro reserva.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato precisa ter nível superior completo em direito, além de ter exercido atividade jurídica por, no mínimo, três anos.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

De acordo com o que consta no edital, o”valor do subsídio inicial para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Estado de Goiás é fixado pela Lei Federal nº 14.520/2023, com os escalonamentos previstos na Lei Estadual nº21.268/2022″.

Contudo, para ter uma ideia, no último edital publicado em 2021, o salário mensal para o cargo chegava a R$ 28.884,25, mas com a lei federal que reajusta os vencimentos da magistratura, o valor da remuneração pode chegar a ultrapassar R$ 41 mil.

Inscrições TJ GO



Os interessados em concorrer a uma das vagas do TJ devem realizar a inscrição entre os dias 21 de agosto de 2023 a 4 de outubro de 2023, diretamente pelo site da FGV.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 306, 17.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da FGV até o dia 25 de agosto de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapas concurso TJ GO

O concurso público do TJ GO contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Provas Escritas (Discursiva e Prática de Sentenças) de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Sindicância da vida pregressa e investigação social;

Exame de sanidade física e mental;

Exame psicotécnico;

Prova Oral;

Avaliação de Títulos de caráter classificatório.

A prova objetiva contará com os seguintes conteúdos programáticos:

Direito civil

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;

Aplicação da Lei no Tempo e no Espaço;

Interpretação e Integração da Lei;

Analogia;

Princípios Gerais do Direito e Equidade;

Usos e Costumes.

Direito processual civil

Direito material e direito processual;

Normas processuais fundamentais;

Boa-fé, eficiência e colaboração processual;

Direito processual e Constituição;

Acesso à Justiça.

Direito do consumidor

Do Código de Defesa do Consumidor;

Dos direitos do consumidor;

Das disposições gerais;

Dos direitos básicos do consumidor.

Direito da criança e do adolescente

Aspectos Gerais do Direito da Criança e do Adolescente;

A proteção da infância no Brasil;

O Direito de ser Criança e Adolescente;

Retrospectiva Histórica.

Direito penal

Finalidades do Direito Penal;

Teoria Constitucionalista do Delito;

Funcionalismo e Imputação Objetiva no Direito Penal;

Teoria do Garantismo Penal;

Tipicidade Penal;

Tipicidade Conglobante.

Direito Processual penal

Princípios constitucionais do processo penal;

Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas;

Inquérito policial;

Ação penal: conceito, condições, pressupostos processuais;

Ação penal de iniciativa pública;

Titularidade, condições de procedibilidade. Denúncia: forma e conteúdo, recebimento e rejeição.

Direito constitucional

Constituição: fontes, conceito, objeto, classificações, estrutura;

Supremacia da Constituição;

Aplicabilidade e internegração das normas constitucionais;

Vigência e eficácia das normas constitucionais.

Direito eleitoral

Direito eleitoral;

Conceito;

Fundamentos;

Fontes e princípios;

Internegração;

Aplicação subsidiária do

Código de Processo Civil;

Dos órgãos da Justiça Eleitoral;

Do Tribunal Superior Eleitoral;

Dos Tribunais Regionais Eleitorais;

Dos Juízes Eleitorais;

Das Juntas Eleitorais;

Composição e atribuições;

Do Ministério Público Eleitoral.

Direito Empresarial

Do Direito de Empresa;

Do Empresário;

Da caracterização e da inscrição;

Da capacidade;

Da Sociedade;

Disposições gerais;

Da sociedade não personificada;

Da sociedade em comum;

Da sociedade em conta de participação;

Da sociedade personificada;

Da sociedade simples. Da sociedade em nome coletivo;

Da sociedade em comandita simples;

Da sociedade limitada. Da sociedade anônima;

Da sociedade em comandita por ações;

Da sociedade cooperativa;

Das sociedades coligadas.

Direito tributário e financeiro

O Estado e o poder de tributar;

Fundamentos da imposição tributária, suas limitações no nosso ordenamento;

Imunidade, isenção, alíquota zero, diferimento, incidência e não-incidência.

Direto ambiental

Meio Ambiente;

Teoria Geral do Direito ambiental;

Conceito;

Natureza;

Fontes e Princípios;

Ética Ambiental;

Meio Ambiente na Constituição Federal;

Fundamento constitucional;

Ecologia ou Antropologia;

Estado Constitucional Ecológico;

A Ética e o ambiente natural, cultural e artificial;

A ética ambiental e o Estatuto da Cidade;

Jurisprudência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 17 de dezembro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.