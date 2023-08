TJ Hockenson assina contrato recorde da NFL com Minnesota Vikings

Tele Minnesota Vikings garantiram um jogador importante para seu ataque com a contratação do tight end TJ Hockenson. Segundo relatos, a equipe concordou com um contrato de quatro anos no valor de US$ 68,5 milhões com Hockenson, estabelecendo novos recordes da NFL tanto para o salário médio anual quanto para garantias para a posição tight end.

“TJ é uma peça-chave do nosso ataque e estamos entusiasmados por tê-lo preso no futuro próximo”, disse o gerente geral dos Vikings. Rick Spielman. “Seu desempenho em campo fala por si e estamos entusiasmados para ver o que ele poderá fazer nos próximos anos”.

Hockenson vinha pressionando por uma extensão do contrato durante o verão e, embora não tenha resistido durante o campo de treinamento, ele ficou de fora de vários treinos com pequenas doenças, o que alguns viram como um movimento estratégico durante as negociações.

“Estou muito feliz por ter feito isso e por poder me concentrar em jogar futebol”, disse Hockenson em comunicado. “Adoro esta equipa e esta cidade e estou entusiasmado por fazer parte do que estamos a construir aqui.”

“Ele é um dos melhores da NFL”: Primos

Hockenson foi adquirido pela Vikings no prazo de negociação da temporada passada, e em apenas 10 jogos pelo time, ele teve um impacto significativo. Ele pegou 60 passes para 519 jardas e três touchdowns, tornando-se o alvo favorito do quarterback Kirk Cousins.

“Acho que TJ é um dos melhores tight ends da liga”, disse Primos em uma recente coletiva de imprensa. “Ele tem ótimas mãos, percorre ótimas rotas e é um confronto difícil para qualquer defesa. Estou emocionado por ele estar em nosso time nos próximos anos.”

A contratação de Hockenson é apenas a última jogada no que tem sido um período de entressafra agitado para os Vikings. A equipe também está trabalhando em uma extensão de contrato para o star wide receiver Justin Jeffersonque deverá assinar um grande acordo em um futuro próximo.

“Estamos construindo algo especial aqui em Minnesota”, disse Spielman. “Temos muitos jogadores talentosos em ambos os lados da bola e estamos empenhados em colocar um time vencedor em campo. A contratação de TJ é apenas uma peça desse quebra-cabeça”.