Tk Elevator ABRE CARGOS em SETE ESTADOS; Se inscreva!

A Tk Elevator, empresa que é líder global em mobilidade urbana, com 40 anos de atuação no ramo de indústria de elevadores, com competência única em engenharia, está contratando novos colaboradores para preencher seu quadro. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas abertas:

Técnico Manutenção Elevadores – Pleno – Barueri – SP – Engenharia Mecânica;

Pré Instalador – Goiânia – GO – Engenharia Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica;

Técnico (a) de Manutenção de Serviços – PCD – Recife – PE – Efetivo;

Comprador (a) – Guaíba – RS – Compras;

Técnico Manutenção Elevadores – Lajeado – RS – Manutenção e Instalações;

Analista Comércio Exterior – Foco Classificação Fiscal – Guaíba – RS – Relações Internacionais;

Auxiliar Administrativo- PCD – Campo Grande – MS – Administração Geral;

Técnico Manutenção Elevadores – Cabo Frio – RJ – Manutenção e Instalações;

Aprendiz Administrativo – Gramado – RS – Administração Geral;

Estágio Manutenção Mecânica/Elétrica – Recife – PE – Manutenção e Instalações;

Estagiário Engenharia – Guaíba – RS – Qualidade de Serviços;

Estagiário – Engenharia Mecânica – Guaíba – RS – Estágio;

Técnico de Segurança do Trabalho – João Pessoa – PB – Engenharia de Segurança do Trabalho;

Auxiliar Operações – Destinada PCD – Passo Fundo – RS – Administração Geral.

Mais sobre a Tk Elevator

Sobre a Tk Elevator, podemos frisar que são mais de 50 mil funcionários, todos altamente qualificados, distribuídos em mil localidades de 150 países, que desenvolvem, produzem, instalam, conservam e modernizam:

Elevadores de passageiros e de carga;

Escadas rolantes e esteiras automáticas;

Soluções aeroportuárias;

Soluções residenciais.

Tanto na criação de sistemas novos com tecnologia de ponta quanto na modernização e reforma de sistemas já existentes, suas soluções fornecem uma eficiência energética e de prazos inigualável. Seus técnicos de serviços super especializados atendem um portfólio de múltiplas marcas, composto por mais de 1,2 milhão de unidades. Eles ajudam a enfrentar os desafios da urbanização e tornam cada cidade o melhor lugar para se viver.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Tk Elevator já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



