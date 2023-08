Todeschini ABRE CARGOS na região SUL do país; Se candidate!

A Todeschini, empresa é uma das maiores fabricantes de móveis planejados da América Latina, está na procura por novos funcionários no Rio Grande do Sul. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a história da empresa, confira quais são os cargos disponíveis no momento:

Almoxarife – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Analista de Growth Hacking – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente de Marketing e Relacionamento – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Assistente de Pesquisa & Desenvolvimento de Produto – (P&D) – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Limpeza – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Banco de Talentos – Jovem Aprendiz – Bento Gonçalves – RS – Banco de talentos;

Consultor (a) de Negócios de Franquias – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Instrutor de Treinamento – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Mantenedor – Serviços Gerais – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Técnico (a) de Manutenção Mecânica- Cachoeira do Sul – RS – Efetivo: Atender as solicitações de manutenção mecânica (preditiva, preventiva, corretiva, melhorias, mudanças de layout, etc.).

Mais sobre a Todeschini

Sobre a Todeschini, é interessante frisar que trata-se de um grupo de empresas genuinamente brasileiras, que se orgulham de sua história, construída ao longo de mais de 80 anos. No geral, as empresas Todeschini atuam no segmento de móveis planejados e seriados para todos os estilos e mercados, transformando histórias e realizando sonhos.

Com suas marcas reconhecidas e consolidadas no mercado nacional e internacional, as empresas Todeschini juntas, crescem cada vez mais, sendo destaque entre as marcas mais lembradas no prêmio Top of mind.

Como enviar o currículo?

Agora que a lista de vagas da Todeschini já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

