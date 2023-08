Todo mundo quer ver Messi! Ingressos para o jogo contra o FC Dallas esgotam em minutos

Inter Miami avançar Lionel Messi tornou-se a história mais quente em todos os esportes nos Estados Unidos. Ingressos para ele Taça das Ligas Jogo das oitavas de final fora de casa contra FC Dallas esgotou em apenas 18 minutos.

Isso marca o primeiro jogo fora de casa de Messi na MLS e os preços dos ingressos dispararam. Estádio Toyota em Frisco, Texas, tem capacidade para apenas 20.500 pessoas, então a visita de Messi será meio que exclusiva.

Messi fala mal do Orlando City depois de marcar dois gols pelo Inter de MiamiParker Johnson

Dallas, uma das menores franquias da liga, se beneficiará muito com sua visita. Há uma importante presença latina na área e muitos estão dispostos a pagar qualquer coisa para dar uma olhada em Messi.

Os ingressos não são apenas mais caros quando comprados nos pontos de venda oficiais. O mercado de revenda disparou.

Alguns torcedores pagaram até US$ 9.000 para testemunhar a partida de Messi Jesus Ferreira e companhia no domingo.

Inter Miami volta para casa para o QF

Os ingressos para a partida de apresentação de Messi contra o Cruz Azul em 21 de julho foram vendidos entre US$ 200 e US$ 5.000 no mercado de revenda.

Devido à baixa capacidade do Toyota Stadium e ao fato de Messi nunca mais voltar a Dallas nesta temporada, tornou esta partida mais cara. Na verdade, se o Inter Miami avançar para as quartas de final do torneio, eles voltarão para casa.

Tudo Messi. metade do preço

As atuações do Inter Miami melhoraram desde a chegada de Messi e Sérgio Busquets. Eles têm três vitórias consecutivas após uma seqüência de 11 derrotas consecutivas sem as duas estrelas.

Messi marcou em cada uma das três partidas que disputou: uma cobrança de falta contra Cruz Azulmais uma chave contra Atlanta United e outro contra cidade de orlando.