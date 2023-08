Tom Brady aplaude Erling Haaland depois que Pep Guardiola o repreende diante das câmeras

Tom Brady levou para a mídia social sexta-feira para compartilhar um vídeo de Erling Haaland marcando seu segundo gol do dia para Cidade de Manchester contra Burnley no Liga Premiada. Apesar dos dois gols, o técnico Pep Guardiola ainda o repreendeu ao vivo na televisão e depois descontou no cinegrafista.

O aposentado NFL quarterback é agora um proprietário minoritário de Cidade de Birminghamclube da segunda divisão da Inglaterra, e está feliz por não ter que enfrentar o atacante de elite tão cedo.

Tom Brady explica por que comprou o Birmingham City

“Aliviado por não ver Erling Haaland na programação ainda”, twittou Brady.

Haaland venceu o Manchester City por 2 a 0 no intervalo, mas Guardiola ainda parecia irritado com seu jogador, gritando com ele na frente da câmera.

A fúria de Guardiola contra Haaland foi vista por milhões de telespectadores, que também testemunharam como o treinador empurrou levemente o cinegrafista.

Manchester City vence fácil

Haaland marcou aos 4 e 36 minutos, dois gols de qualidade na estreia do time na temporada, que não parou por aí.

Rodri acrescentou um terceiro gol aos 75 minutos para selar uma vitória por 3 a 0 do Citizens sobre o Burnley.

Cidade de Manchester vem de uma temporada de tricampeonatos e já está em forma para se repetir como campeão do campeonato.

Birmingham, enquanto isso, jogar Leeds Unidos no sábado de manhã e espera-se que Brady apareça em um jogo nesta temporada.