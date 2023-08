Tom Brady declara seu ‘verdadeiro amor’ pela filha Vivian em meio ao romance com Irina Shayk

Raposentado NFL quarterback Tom Brady fez um safári com a filha Vivian no fim de semana e compartilhou sua aventura via Instagram Stories. Ele declarou seu “verdadeiro amor” por ela cerca de uma semana depois de aparentemente começar a namorar a modelo Irina Shayk.

Embora os dois eventos possam não estar relacionados, está claro que Vivian é a mulher número um na vida de Brady, que está ligada a várias mulheres desde o divórcio. Gisele Bündchen.

Tom Brady joga futebol na piscina com a filha: Essa é minha garotaTwitter

Vivian, a imagem cuspida de Bundchen, é a menina dos olhos de Brady, e deixe todos saberem compartilhando uma IG Story dela com um texto sobreposto dizendo “amor verdadeiro”, além de um par de emojis de coração.

Brady também compartilhou imagens de um elefante, leão e uma mensagem que Vivian escreveu na areia: “Meu pai adora zebras”.

“Verdadeiras zebras”, escreveu Brady na legenda da foto, zombando do fato de não amar os árbitros, cujas listras pretas e brancas os fazem parecer animais selvagens.

Tom Brady namorando Irina Shayk?

No início deste mês, Brady e Shayk teriam passado algumas noites juntos em Los Angeles e foram vistos se aconchegando na manhã seguinte em seu Rolls Royce.

Brady e Shayk teriam se conhecido em junho, no casamento de Joe Nahmad e Madison Headrick.

o sete vezes Super Bowl campeão se aposentou do NFL depois de 23 temporadas e agora está focado em seus filhos.

Shayk também se separou recentemente, separando-se do ator Bradley Coopercom quem tem dois filhos.