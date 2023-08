Tom Brady dispensa a camisa em meio às férias de topless de Irina Shayk com Bradley Cooper

TB12 está em Miami enquanto a modelo passa um tempo com seu ex em uma luxuosa viagem à Itália… e ele parecia estar totalmente relaxado enquanto aproveitava o sol.

O homem de 46 anos está saindo com Shayk desde seu divórcio de Gisele Bündchen … mas ela fuga com Cooper é supostamente NBD para o 7 vezes campeão do Super Bowl, já que o romance deles ainda está nos estágios iniciais.

O futuro membro do Hall da Fama passou o verão saindo de férias com os filhos… mas se ele estiver pronto para se estabelecer novamente, ele tem um convite aberto para encontrar o amor em “The Bachelor”, porque Jessé Palmer recentemente disse TMZ Esportes o QB seria um pistas “lendárias” no programa de namoro se ele quiser tirar isso do Shayk.