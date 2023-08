Tom Brady e Micah Parsons riem, mas os Cowboys vencem seus Raiders

Tom Bradyo lendário quarterback, está embarcando em uma nova e emocionante jornada como NFL dono da equipe. Afastando-se de sua ilustre carreira de jogador, Brady se aventurou no domínio da propriedade, agitando sua participação no Invasores de Las Vegas, uma decisão que ele tomou em maio. Nesta pré-temporada, ele marcou presença ao assistir ao jogo inaugural como titular, assistindo ao Invasores de Las Vegas enfrentar o cara a cara Dallas Cowboys.

A transição de Brady de jogador para proprietário foi palpável enquanto ele aparecia nos bastidores da competição de pré-temporada. À medida que a expectativa crescia, o talentoso quarterback se envolveu em conversas pré-jogo com vários ex-oponentes, até compartilhando um momento com dos vaqueiros Zagueiro Micah Parsons.

Em meio à camaradagem, Parsons entrou na conversa de brincadeira: “Ele me deve. Ele me deve.” Bradycom sua sagacidade característica, respondeu rapidamente, “Eu não devo nada a você. Você me bateu demais..”

Momentos antes do pontapé inicial, uma interação crucial ocorreu no túnel. Brady cruzou o caminho do principal dono dos Raiders, Marcos Davis. O encontro teve um toque especial, pois o ex-namorado de Brady Patriotas substituto, Jimmy Garoppolotambém se juntou ao encontro.

Oferecendo uma diretriz motivadora à equipe, Palavras de Brady ressoou, “Vá arruinar a noite deles.“Apesar de seu incentivo, os Raiders não conseguiram traduzir isso em uma vitória nesta ocasião.

Cowboys triunfam enquanto Raiders lutam para avançar

O jogo se desenrolou com Dallas Cowboys mostrando suas proezas, superando os Invasores de Las Vegas com um retumbante 31-16 vitória. O A habilidade ofensiva dos Cowboys foi exemplificado através de três touchdowns, com o quarterback reserva Will Grier na vanguarda. Grier deixou uma marca indelével ao correr para um touchdown e entregar dois passes notáveis ​​para a endzone.

Em contrapartida, o Invasores de Las Vegas lutou para romper as defesas dos Cowboys, conseguindo garantir apenas um touchdown através de um Corrida de 24 jardas de Damien Williams. Chutador Daniel Carlson permaneceu confiável, indo 3 por 3 em suas tentativas de field goal.

Embora o resultado possa não estar alinhado com As esperanças de Bradyseus empreendimentos esportivos fora do NFL também têm chamado a atenção. A influência de Brady estendeu-se para além do futebol, nomeadamente para o Cena do futebol inglês. Seu investimento em Cidade de Birmingham FC, que disputa a segunda divisão do futebol inglês, tem apresentado resultados impressionantes. As três vitórias triunfantes do time nos primeiros quatro jogos sem dúvida trouxeram sorrisos ao rosto de Brady.

Como Tom Brady assume o duplo papel de Proprietário da NFL e espectador, o mundo dos esportes antecipa ansiosamente seus insights estratégicos e a perspectiva única que ele traz de anos de domínio do campo de futebol. Embora este jogo de pré-temporada possa não ter produzido o resultado desejado, ele marca o início de um capítulo emocionante na O legado histórico de Tom Brady.