Tom Brady fala sobre a indução de Robert Kraft ao Hall da Fama do Futebol Profissional

Fvermes NFL Super estrela Tom Brady fez um argumento convincente para Patriotas da Nova Inglaterra proprietário Robert Kraft para ser introduzido no Hall da Fama do Futebol Profissional. Com Kraft mais uma vez nomeado semifinalista para a prestigiosa homenagem, endosso de Brady deu peso à sua candidatura.

O endosso de Brady veio apenas uma semana depois que a Kraft foi selecionada como uma das 12 semifinalistas na categoria treinador/colaborador. Falando com Karen Guregian do MassLive durante um safári na África com a filha, Brady não deixou dúvidas sobre o que pensava sobre a Kraft valor para o Hall da Fama.

“É um acéfalo,” Brady afirmou, “Eu quero tanto para ele porque ele merece.”

O lendário quarterback em destaque As imensas contribuições de Kraft para a NFL durante sua gestão como proprietário. Ele elogiou o papel da Kraft na condução de vários acordos trabalhistas, especialmente citando seu envolvimento instrumental no bem-sucedido acordo de 2011. Essa conquista ocorreu em meio a adversidades pessoais, pois ocorreu logo após o falecimento de esposa de Kraft.

Um momento icônico que Brady lembrou com carinho foi uma foto de Kraft e ex-jogador Jeff sábado abraçando-se após o acordo de 2011, simbolizando o unificação da liga. Brady enfatizou que o impacto da Kraft se estendeu muito além de sua equipe; afetou positivamente todo o NFL.

Entre suas muitas realizações, a realização mais proeminente da Kraft continua sendo o sucesso sem precedentes do Patriotas da Nova Inglaterra sob sua posse. Desde que assumiu as rédeas em 1994, os Patriots conquistaram um notável seis títulos do Super Bowlbatendo o recorde de mais vitórias no Super Bowl por qualquer franquia durante o reinado de Kraft sozinho.

Tom Brady aplaude o legado do proprietário do Patriots e as contribuições dignas do Hall of Fame

Brady deu crédito à Kraft por tomar a decisão inteligente de contratar Bill Belichick como treinador principal em 2000. Apesar de ter que desistir de uma escolha de primeira rodada para o Jatos de Nova York na época, a convicção e visão de Kraft levaram a uma das parcerias de coaching mais bem-sucedidas história da NFL.

Além disso, Brady elogiou a Kraft responsabilidade e dedicação, destacando como a presença da Kraft nas instalações da equipe sempre foi acessível aos jogadores e funcionários quando necessário. Este compromisso ajudou a fomentar uma cultura vencedora dentro da patriotas organização.

“Ele nos recompensou como jogadores quando vencemos e fomos bem-sucedidos” Brady disse, relembrando as vitórias do Super Bowl e as inesquecíveis cerimônias de ringue. “Ele trouxe uma cultura de vitória e classe para nossa organização. E então, de certa forma, continuou a avançar para coisas maiores na liga com as enormes receitas que vieram.”

Enquanto os membros do comitê de coaches/contribuidores se preparam para fazer sua seleção final 15 de agosto, o endosso persuasivo de Brady pode ter um peso significativo para influenciar a decisão. Se tudo correr bem, Robert Kraft em breve poderá ser imortalizado no Hall da Fama do Futebol Profissionalum merecido reconhecimento por suas imensas contribuições ao esporte.