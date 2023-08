Tom Brady já tem um sucessor: quem será o QB titular dos Buccaneers na próxima temporada da NFL?

euúltima temporada marcada Tom Bradyúltimo ano como quarterback do Tampa Bay Buccaneers, concluindo um mandato de três anos. Apesar de chegar à Rodada Wild Card e enfrentar o Dallas Cowboys, ele finalmente anunciou sua aposentadoria da NFL pela segunda vez, após alguns dias de reflexão. Ao contrário de antes, desta vez parece ser sério.

A temporada de 2023 está prestes a começar, e os Bucs ainda não haviam decidido quem assumiria formalmente o comando e sucederia o sete vezes campeão do Super Bowl. No entanto, esta realidade mudou oficialmente na terça-feira.

Por que Baker Mayfield foi escolhido como titular dos Bucs?

Treinador principal do Tampa Bay, Todd Bowlesrevelou em entrevista coletiva quem estaria liderando o ataque do time no Estádio Raymond James a partir da semana 1, quando eles visitam o Minnesota Vikings no domingo, 10 de setembro.

“Baker (Mayfield) é o nosso cara agora, em termos de experiência e um pouco melhor de compreensão do manual. Kyle (Trask) está em ascensão, mas gostamos dos dois, gostamos de onde estamos. número um, Kyle é o número dois”, disse Bowles.

Quem é Baker Mayfield?

Lembre-se que depois de ser selecionado como primeira escolha geral no Draft de 2018 pelo Cleveland BrownsMayfield foi negociado no ano passado com o Carolina Panthers seguindo Deshaun Watsonchegada ao time do Ohio Stadium. Porém o graduado da Universidade de Oklahoma não terminou o ano em Charlotte sendo transferido para os últimos jogos para o então campeão Rams de Los Angeles.

“Estou ansioso para ser titular”, disse Mayfield, visivelmente animado. “Sei o quão talentoso sou, sei que tipo de líder sou. Agora é hora de ação real. Estamos prestes a ter jogos reais e todos aqui estão entusiasmados.”