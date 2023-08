Tom Brady ‘pensando em encontrar um campo de treinamento’ e prova que ainda está em forma

Raposentado NFL quarterback Tom Brady compartilhou uma armadilha da sede no Instagram Stories no sábado de manhã com uma mensagem provocando um possível retorno à liga, embora fosse apenas uma jogada de marketing para suas marcas.

Brady, de 46 anos, postou uma foto sem camisa no IG com a legenda dizendo que estava “pensando em encontrar um campo de treinamento” depois de fazer sua TB12 proteína esportiva. É claro que ele ainda está malhando e continua em ótima forma.

Tom Brady tocado por torcedores em pub antes de Birmingham City x Leeds UnitedTwitter

“Efeitos colaterais da proteína esportiva TB12 … meados de agosto chega e você começa a pensar em encontrar um campo de treinamento para comparecer”, escreveu Brady.

o sete vezes Super Bowl campeão parecia estar vestindo shorts pretos de sua marca de roupas.

Quanto a encontrar um campo de treinamento para participar, Brady adicionou dois emojis rindo após o texto, apenas no caso de as pessoas acreditarem que ele estava falando sério sobre não se aposentar.

Tom Brady, quarterback aposentado da NFL@tombrady – Instagram

As armadilhas da sede de Tom Brady

Esta não é a primeira vez que Brady posa sem camisa para o mundo inteiro ver. Na verdade, desde o divórcio Gisele Bündchen no final do ano passado, ele fez isso algumas vezes.

A primeira vez foi uma selfie no espelho de cueca ao lado da cama, seguida de um dia de praia com os meninos e agora isso.

Brady posa sem camisa para vender seus produtos, mas mesmo assim são “armadilhas da sede”. A propósito, uma armadilha da sede é uma postagem de mídia social que busca atrair atenção sexual.

Atualmente, ele está namorando a supermodelo Iriny Shaykentão talvez ele esteja apenas acertando dois coelhos com uma cajadada só.