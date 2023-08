Tom Brady seria um solteiro ‘lendário’, afirma o apresentador Jesse Palmer

TMZSports. com

Se Tom Brady Se quiser adicionar outro anel à sua coleção, ele é um candidato perfeito para “The Bachelor”… é o que diz o apresentador do programa de namoro, Jessé Palmer quem conta TMZ Esportes o GOAT seria um líder “lendário”.

Na verdade, Palmer diz que o belo destaque dos Chargers seria o “sonho de um produtor”… porque eles poderiam pagar por todas as datas e viagens ao longo da temporada com a ajuda de seu contrato de US$ 262 milhões!!