Nlenda FL Tom Brady fãs surpresos quando ele visitou um pub local antes da cidade de Birmingham jogo contra Leeds Unidos.

Os fãs ficaram surpresos quando o astro revelou que havia mudado para a propriedade do futebol, em parceria com os novos proprietários de Birmingham, Knighthead Capital Management LLC.

Este movimento segue figuras de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney’s investimento em Wrexham. O lendário quarterback, que se aposentou recentemente após uma notável passagem de 23 anos carreira na NFLtem um recorde de sete vitórias no Super Bowl e um patrimônio líquido estimado em 400 milhões.

Brady, que também gerou especulações sobre um relacionamento com Irina Shaykse envolveu com os fãs e aproveitou o ambiente pré-jogo em um pub local antes de ir para o estádio St Andrew’s para o jogo.

Brady cativando-se com os fãs locais

Ele interagiu com jovens torcedores e deu autógrafos. A transição de Brady para a propriedade do futebol e sua participação nos empreendimentos do Birmingham City atraíram a atenção e o entusiasmo dos fãs e da comunidade esportiva.

“Nada para ver aqui. Apenas Tom Brady em um pub em Birmingham”, escreveu um fã no Twitter

“Adoro vê-lo se conectar com os locais depois de confirmar sua co-propriedade no clube.”

Outro acrescentou: “Tom Brady está em um pub local em Birmingham antes do jogo do #bcfc com o Leeds hoje! Apenas uma história EFL completamente surreal.”