Tom Cruise está se afastando da Cientologia? Ausência de HQ gera rumores

Rhumores estão girando ao redor Tom Cruisepossível partida de Cientologiacom relatórios sugerindo que ele interrompeu as visitas à sede do Reino Unido em East Grinstead, gerando especulações de que ele poderia ter abandonado a controversa religião.

O Missão Impossível estrela não é vista na sede há cerca de três anos, já que seus compromissos de filmagem para Missão Impossível: Dead Reckoning Parte Um o mantiveram baseado principalmente no Reino Unido, visto em locais como Birmingham e Cotswolds.

Scientology, conceituada pelo autor americano L. Ron Hubbard, evoluiu para uma igreja global com um conjunto único de crenças e práticas. No centro da doutrina da Igreja de Scientology está a noção de que uma pessoa é um ser espiritual e imortal – denominado thetan – residindo temporariamente num corpo físico.

As especulações sobre o possível distanciamento de Tom da Cientologia começaram em 2021, após anos sendo uma figura proeminente da religião. A recente revelação de sua ausência de uma de suas notáveis ​​bases no Reino Unido nos últimos três anos intensificou as discussões sobre seus laços com a igreja.

Cruzeiro ainda não se pronunciou sobre as reportagens

No entanto, vale a pena notar que a Igreja da Cientologia também opera no centro de Londres, deixando em aberto a possibilidade de Tom frequentar essa filial. A sede de West Sussex foi adquirida por L. Ron Hubbard em 1959. Anteriormente, Tom era conhecido por usar seu helicóptero para chegar à área e visitar a igreja. Os representantes de Tom ainda não comentaram os relatórios.

Como um embaixador reconhecido para a igreja, Tom Cruise é um dos membros mais conhecidos. Ao lado dele, outras celebridades como John Travolta, Nancy Cartwright e Elisabeth Moss são seguidores conhecidos. Houve alegações de que o apoio constante de Tom à igreja lhe rendeu uma reverência quase divina dos membros. Ele até fez campanha para que a Cientologia ganhasse reconhecimento religioso na Europa.

Refletindo sobre sua afiliação religiosa, Tom compartilhou anteriormente ideias sobre sua perspectiva. Ele mencionou que sua ex-esposa, Kate Holmespediu o divórcio em parte devido a suas reservas sobre a filha Surienvolvimento de Cientologia. Em 2008, Tom elaborou: “Se você é um cientologista, você vê a vida, as coisas, como elas são, em toda a sua glória, em toda a sua perplexidade, e quanto mais você sabe como cientologista, mais você fica sobrecarregado. por isso.”