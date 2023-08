Tom Sandoval diz que ele e Ariana Madix evitam contato visual

por Tom Sandoval dar Ariana Madix estão evitando fazer contato visual ultimamente, de acordo com ele … o que obviamente é um desafio, considerando que eles ainda moram juntos.

TMZ divulgou a história, Ariana recusando-se a filmar todas as cenas de “Regras de Vanderpump” com Tom nesta temporada … e o mais próximo que eles chegaram um do outro na câmera estava na SUR mês passado, quando todo o elenco chegou – mas os dois fizeram questão de evitar conversas diretas.