Tom Sandoval supostamente roubou fotos de Rachel Leviss no set de ‘Forças Especiais’

O ex-aluno de “Bachelor” derramou o chá no episódio de quinta-feira de seu podcast, “The Viall Files” … dizendo que Tom, seu colega de elenco na próxima temporada da série de competição, trouxe fotos dele e de Rachel para o set – que Nick diz que era contra as regras.

O que é mais bizarro, Nick afirma que Tom estava mostrando as fotos dele e de Rachel para o resto do elenco. Nick observa que a estrela de “Vanderpump Rules” parece realmente se importar com Rachel, pelo que vale a pena.

Em outras palavras, o pessoal do programa teve muito tempo para saber sobre o drama do caso dele … mas Tom ainda exibia as fotos como uma medalha de honra, de acordo com Nick.