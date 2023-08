Tony Parker discute a suposta antipatia de Tim Duncan pelos franceses

TOny Parker explicou aos fãs o motivo Tim Duncan não falou com ele, durante todo o seu ano de estreia na NBA.

As duas estrelas passaram muitos anos jogando juntas pelo incentivo de São Antônio na NBA e temos muitas lembranças felizes juntos, mas nem sempre as coisas correram tão bem.

Houve um tempo em que os dois nem se falavam e Parker ofereceu uma explicação divertida sobre o porquê disso.

“Meu ano de estreia Timmy não falou comigo”, disse Parker. “As pessoas pensam que sou louco quando digo isso, mas é verdade. Timmy não gosta de franceses. Ele não gosta do meu sotaque francês.”

Duncan pode não agradecê-lo por fazer esse tipo de declaração publicamente, pois não o pinta da melhor maneira, mas parece ter sido considerado uma piada.

Hall da Fama da NBA

Tony Parker acaba de ser introduzido no Hall da Fama da NBA juntamente com Pau Gasol, Dirk Nowitski e Dwyane Wade.

A maior parte do foco estava em Gasol, que fez um longo e emocionante discurso no qual discutiu seu velho amigo e companheiro de equipe, Kobe Bryant.

“No meu tempo em LA pude conhecer a pessoa que elevou meu jogo como ninguém, que me ensinou o que é preciso para vencer no mais alto nível, que me mostrou o quanto você tem que trabalhar e a mentalidade que você tem que ter. para ser o melhor. Eu não estaria aqui sem você, irmão. Não há nada que eu deseje mais do que ter você e Gigi conosco hoje. Sinto sua falta e te amo”, disse Pau emocionado. A viúva de Kobe, Vanessa, estava na platéia.