Tony Parker explica por que Dirk Nowitzki é o GOAT da Europa, lenda do Mavericks discorda

Tony Parker acredita que Dirk Nowitzki é o maior jogador europeu da NBA já viu, explicando como o Dallas Mavericks lenda “abriu o caminho” para ele ganhar quatro títulos com o San Antonio Spurs.

Tanto Parker quanto Nowitzki, junto com Pau Gasolserá introduzido no Hall da Fama do Basquete Naismith no sábado, então fala-se muito sobre quem é o melhor jogador europeu de todos os tempos.

Thierry Henry surpreendeu com seus passos de dança em festa na piscinaroberto ortega

“Começou com Dirk”, disse Parker. “Dirk abriu o caminho. Eu sempre digo que Dirk é o GOAT do basquete europeu. Ele foi o primeiro a ser um jogador de franquia.”

Embora Nowitzki aprecie o amor, ele acredita que muitos jogadores europeus antes dele fizeram mais pelo jogo.

“Ele me disse isso ontem e fiquei muito honrado com isso”, disse Nowitzki. “Eu sempre dou crédito a todos os outros. Acho que houve caras que abriram o caminho para mim com (Detlef Schrempf), Toni Kukoc e Peja Stojakovic, tantos outros. … Se eu entrei e ajudei, inspirei e motivei os caras ao longo do caminho, isso me deixa incrivelmente orgulhoso.

Dirk Nowitzki não gosta de comparar

Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic são atualmente apenas dois dos vários jogadores da Europan na liga que procuram reivindicar o título como GOAT da Europa.

Nowitzki entende que cada época é diferente e prefere não entreter a conversa do GOAT.

“É sempre difícil escolher um GOAT”, disse Nowitzki. “Acho que isso faz parte de um debate especial. Todo mundo está sempre querendo comparar épocas e isso é simplesmente impossível de fazer. Os estilos mudam.

“O jogo é tão diferente agora de 20 anos atrás, quando entrei na liga. É difícil. É difícil comparar. Se essa é a opinião dele, é claro, estou muito feliz em ouvir isso e estou muito orgulhoso de ouvir isso.”