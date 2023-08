TOP 10 aparelhos que mais gastam energia elétrica mesmo desligados; FIQUE em alerta!

A busca por economia de energia elétrica é mais do que uma preocupação ambiental, é também uma estratégia para reduzir custos e tornar o consumo mais eficiente.

No entanto, mesmo quando desligados, alguns aparelhos continuam consumindo energia de maneira surpreendente. Neste artigo, vamos explorar os top 10 aparelhos que mais gastam energia elétrica, mesmo quando parecem estar inativos. Fique atento a esses vilões invisíveis.

Computador

Os computadores, muitas vezes, permanecem em modo de espera, aguardando um comando, por isso, são os primeiros da lista.

Surpreendentemente, mesmo desligados, eles podem continuar consumindo até 21 watts por hora, mas quando ligados, esse valor sobe para 80 watts, o que não é insignificante.

Portanto, a dica é desconectar da tomada quando não estiver em uso para não se assustar com a conta de energia no fim do mês.

Notebook

Os notebooks, queridinhos pela portabilidade, também possuem um consumo discreto, mas constante. Mesmo desligados, podem gastar até 15 watts por hora.

No entanto, isso pode não parecer muito, mas ao longo do tempo, a energia acumulada não é negligenciável, ela pode significar um valor expressivo no fim do mês.

Vídeo-Game



Enquanto você não joga, o vídeo-game joga um jogo próprio: gastar energia. Ligado, consome 23 watts por hora, mas o modo de espera não é tão econômico quanto parece, com um consumo de 1 watt por hora, o que pode ser muito levando em consideração todos os dias do mês.

Aparelho de Som

Mesmo em silêncio, o aparelho de som está emitindo um tipo de “nota” energética: cerca de 15 watts por hora, mesmo quando desligado.

Dessa forma, a música pode parar, mas o consumo continua. Assim, enquanto não estiver escutando a sua música favorita, desligue da tomada e evite transtornos.

Microondas

A conveniência do microondas vem com um preço, mesmo fora da cozinha. Ele pode consumir mais de 3 watts por hora quando desligado, mais uma razão para não deixar aparelhos em espera constante.

Desse modo, enquanto você não estiver utilizando-o, sempre deixe fora da tomada para evitar que sua conta de energia venha muito acima do que você estava esperando.

TV

Sabia que mesmo com a tela desligada, se a TV estiver na tomada ela gasta bastante energia?

Pois bem, a tela pode estar desligada, mas o consumo da TV ainda está ativo, com 3 watts por hora. Uma escolha consciente de desligar da tomada pode ajudar a controlar esse consumo.

Home Theater

Com 19.5 watts por hora, o home theater oferece som mesmo quando está em silêncio. É um lembrete de que a aparente inatividade não significa economia de energia.

Aparelho da TV a Cabo

Aparelhos da TV a cabo podem ser como um amigo constante, sempre pronto para entreter. No entanto, essa amizade pode ter um custo oculto. Mesmo quando você não está assistindo, esses aparelhos continuam consumindo energia.

O consumo de 33 watts por hora pode parecer pequeno, mas ao longo do mês ou do ano, ele se acumula. É como se a diversão tivesse um preço constante, mesmo quando a tela está desligada.

Cafeteira

Quem não gosta de um bom café ao longo do dia para ficar desperto e mais concentrado nas tarefas não é? Bom, esse é o seu caso, não esqueça de desligar a cafeteira da tomada quando não estiver usando.

Isso porque mesmo quando não está trabalhando para preparar o próximo café, ela não está realmente em repouso. Ela consome 1 watt por hora, como se estivesse sempre pronta para entrar em ação novamente.

Carregador de Celular

Nos dias de hoje, carregadores de celular são itens indispensáveis. No entanto, mesmo quando não estão carregando um dispositivo, eles continuam trabalhando – e consumindo energia.

O consumo de 1 watt por hora pode parecer mínimo, mas pense nisso ao longo de um dia, de uma semana, de um mês. A energia acumulada é significativa. Quando o celular está carregado e conectado ao carregador, o consumo sobe para 4.5 watts.

Durante o carregamento ativo do celular, esse número pode chegar a 8 watts. É como se a simples presença do carregador na tomada tivesse um preço.

Desconectar o carregador da tomada quando ele não estiver em uso pode ser uma prática simples, mas eficaz, para reduzir o consumo de energia.

Por que esses aparelhos gastam mesmo desligados?

É senso comum pensar que os aparelhos costumam gastar energia apenas quando estão na sendo usados, não é? Todavia, isso não é verdade, eles gastam apenas por estar na tomada.

Esse fenômeno é conhecido como “consumo de energia em espera” ou “consumo de energia vampiro”.

Ele ocorre porque muitos aparelhos modernos possuem recursos de prontidão, como controles remotos, relógios internos, indicadores luminosos e até mesmo a capacidade de se conectar a redes ou carregar dispositivos.

Esses recursos podem ser convenientes, mas vêm com um custo energético oculto. Os aparelhos estão sempre “acordados”, esperando para serem ativados rapidamente.

Isso significa que mesmo quando você não está usando ativamente o aparelho, ele ainda está consumindo energia para manter esses recursos em funcionamento.

Por isso, é importante sempre desligar os aparelhos da tomada, sobretudo, o top 10 aparelhos que mais gastam energia elétrica acima, para assim, evitar o consumo desnecessário de energia.