TOP dicas INFALÍVEIS para você aumentar ainda HOJE a quantidade de seguidores do Instagram

O Instagram é uma plataforma poderosa para expandir sua presença online, mas é essencial adotar abordagens éticas para aumentar seu público.

Confira 8 estratégias eficazes para atrair novos seguidores no Instagram

Desse modo, evite práticas duvidosas, como comprar seguidores ou usar bots, que podem prejudicar sua reputação e impactar negativamente seu perfil. Veja dicas que não só impulsionarão seu perfil no Instagram, mas também atrairão seguidores genuínos e engajados.

1. Crie conteúdo de excelência

A base para ganhar seguidores no Instagram é oferecer conteúdo valioso e relevante. Dessa forma, todas as estratégias de crescimento se baseiam em um conteúdo de alta qualidade. Por isso, certifique-se de que suas postagens não apenas entretenham, mas também eduquem e informem sua audiência. A personalização é chave – compreenda as necessidades, desejos e interesses de sua persona para criar um conteúdo que ressoe com ela.

2. Desenvolva uma identidade visual coesa

A identidade visual desempenha um papel crucial no Instagram, uma plataforma centrada em imagens e vídeos. Desse modo, sua identidade visual deve transmitir a mensagem que você deseja passar. Por exemplo, se você vende produtos para crianças, um feed preto não refletiria a alegria associada a esse nicho. Sendo assim, diversifique as cores em seu feed para criar uma conexão visual.

Dicas para melhorar sua identidade visual

Utilize aplicativos de organização, como o Preview, para planejar seu feed;

Mantenha a consistência ao usar filtros em suas fotos;

Integre a paleta de cores da sua marca em suas postagens;

Destaque seus produtos em cenários atraentes.

3. Aproveite as hashtags adequadamente



As hashtags podem aumentar a visibilidade de suas postagens, levando-as à seção Explorar do Instagram, onde novos seguidores podem descobrir seu perfil. Para isso, use de 10 a 15 hashtags por postagem, evitando as muito genéricas. Dessa forma, selecione hashtags que sejam relevantes para o seu nicho e alterne-as para evitar a repetição constante.

4. Mantenha uma frequência de postagem

A consistência é vital para o sucesso no Instagram. Visto que o algoritmo favorece contas ativas, então, mantenha uma frequência regular de postagens. Em suma, use o Instagram Insights para identificar os melhores horários e dias para suas postagens. Isso ajudará a maximizar seu alcance e engajamento.

5. Fomente a interação

O cerne das redes sociais é a conexão. Por isso, interagir com seu público é fundamental para atrair mais seguidores. Desse modo, comente em postagens de outras marcas, apoie outros criadores e responda prontamente a comentários e mensagens em seu perfil. Certamente, isso não apenas aumenta o engajamento, mas também demonstra cuidado com seus seguidores.

6. Crie conteúdo interativo

Conteúdo interativo é uma forma poderosa de engajar novos públicos. Assim, incentive a participação por meio de estratégias como pedir marcações de amigos, compartilhamento de postagens ou histórias, e a criação de enquetes e quizzes. A interação sinaliza ao algoritmo que seu conteúdo é relevante, aumentando sua exposição.

7. Considere campanhas patrocinadas

Para um crescimento mais rápido, campanhas de marketing pagas podem ser uma opção. Por exemplo, o Facebook Ads oferece ferramentas completas para segmentar e otimizar campanhas. No entanto, garanta que seu conteúdo já seja de qualidade antes de investir em publicidade. Dessa forma, poderá proporcionar uma experiência positiva aos novos seguidores.

8. Explore parcerias estratégicas

Parcerias com influenciadores e criadores de conteúdo podem impulsionar seu perfil. Já que os seguidores costumam confiar nas indicações de influenciadores, tornando essa estratégia valiosa. Embora possa demandar investimento, a exposição a novos públicos compensa o esforço.

Decerto, ganhar seguidores no Instagram é um processo que requer dedicação e estratégias éticas. Para isso, concentre-se em criar conteúdo de qualidade, manter uma identidade visual coesa e promover interações genuínas. Além disso, poste com consistência e explore campanhas pagas e parcerias que sejam correlatas aos seus valores e ideias.