Tori Kelly anuncia nova turnê após grave problema de saúde

Tori Kelly deve estar se sentindo muito melhor depois de seu grande problema de saúde… porque ela está pegando a estrada para uma turnê nacional e no Canadá.

A cantora vencedora do Grammy anunciou seus planos para “The Take Control Tour” no Instagram na terça-feira, escrevendo: “Já faz muito tempo”. Ela deu uma lista de datas da turnê, começando em 10 de setembro em Toronto, Ontário, antes de seguir para várias cidades americanas, incluindo LA e NYC.