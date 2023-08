Tori Spelling compartilha como é viver em um trailer durante suas dificuldades financeiras

Tori Spelling ganhou as manchetes recentes em meio a suas dificuldades financeiras que aparentemente a forçaram a se mudar para um trailer com seus cinco filhos. Spelling, filha de Ortografia Doce e o produtor do final dos anos 90 Aaron Spelling está atualmente em Ventura Califórnia.

Ortografia Tori foi associada ao Jetset de Los Angeles e Hollywood após sua participação no programa de TV de sucesso dos anos 90 Beverly Hills 90210 como o personagem “rico”, agora está morando em um trailer, no entanto, o veículo recreativo não é um “corredor”. tipo off-the-mill” já que, segundo a ET, seu valor aproximado é de cerca de US$ 100.000.

Tori Spelling está morando em um trailer sofisticado

Segundo uma fonte, Tori “tem lutado monetariamente falando” e teve que sair de casa porque havia alguns problemas de mofo, e encontrar um lugar para ficar foi um desafio, então foi “difícil para ela encontrar um lugar para ficar” porque “sua situação financeira não é boa.“

“Tori está fazendo o possível para fazer as coisas funcionarem e cuidar de seus filhos.“, elaborou a fonte, ao citar uma mensagem sincera durante uma série de fotos no Instagram”[A]desde que tenhamos um ao outro“.

Tori está morando no trailer com Liam, Stella, Hattie, Finn e Beaue tem viajado por aí, procurando os melhores lugares na Califórnia para passar um tempo de qualidade com os filhos que ela divide com o ex, Dean McDermott.

O Sunseeker RV tem capacidade para 11 passageiros que compartilharão um quarto principal, cozinha, sala de jantar e muito mais para fazer com que o local pareça uma casa sobre rodas.

Segundo relatos, Ortografia foi visto recentemente em um acampamento em Ventura enquanto montava acampamento, depois de um tempo, ela foi fotografada falando com o oficial do parque estadual amigavelmente.