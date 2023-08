Torneio de futevôlei em Penedo movimenta arena do Barro Vermelho no dia 03 de setembro

Competição do CT Velho Chico tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes e classifica duplas para competição da Liga Sul de Futevôlei

O futevôlei é um esporte popular, com diversos locais públicos para sua prática em Penedo, cidade onde acontece a primeira etapa municipal da competição na arena localizada na orla do Barro Vermelho, no dia 03 de setembro.

Com mais de 20 duplas já inscritas, os atletas vencedores das três melhores colocações no pódio do torneio organizado pelo CT Velho Chico, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes (SMES), receberão troféu e premiação.

Além disso, as três melhores duplas também irão disputar competições da Liga Sul de Futevôlei, entidade que reúne atletas dos municípios de Penedo, Piaçabuçu, Feliz Deserto e Coruripe.

O calendário da liga recém-formada prevê eventos de futevôlei nas cidades participantes ainda este ano, finalizando em Penedo, na arena da orla do Barro Vermelho.

A Secretaria Municipal de Esportes convida a população para o espetáculo esportivo que vai agitar a orla de Penedo e os atletas amadores que quiserem participar podem entrar em contato com Thiago Tavares (CT Velho Chico) pelo telefone e whatsapp (82) 98825-4744.