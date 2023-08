Torrent do Brasil CONTRATA para diferentes setores; se candidate!

A Torrent do Brasil, empresa multinacional farmacêutica de origem indiana fundada em 1959 e com operação em mais de 40 países, está contratando algumas pessoas na capital paulista. Quer dizer, se você é do setor e está em busca de uma recolocação profissional, vale a pena verificar a lista de oportunidades:

Analista de Controle de Qualidade Pleno – Barueri – SP – Efetivo;

Analista de Marketing Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor (a) de PDV – SP – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Produto Pleno (a) – Derma – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente Médico – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Torrent do Brasil

Dando mais detalhes, é interessante abordar que a Torrent do Brasil está presente no Brasil há quase 20 anos, atuando com medicamentos nas seguintes áreas terapêuticas: Cardiovascular e Diabetes, Sistema Nervoso Central, além de uma ampla linha de Genéricos.

No Brasil, acumula 42 produtos no portfólio e é a 13ª empresa em receitas médicas, quando comparada às principais farmacêuticas no país.

A Torrent tem como foco cuidar não apenas da sua saúde, mas de sua vida. Desde o princípio, o sonho do seu fundador, o indiano U. N. Mehta, era “produzir medicamentos de alta qualidade com preços acessíveis para quem precisava”. É por isso que valores como Integridade, Paixão pela Excelência, Justiça e Cuidado, Transparência fazem tanto sentido e direcionam suas equipes a partilharem do mesmo sentimento.

Como enviar o currículo?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só verificar os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e enviar o currículo!



Você também pode gostar:

Quer se manter inteirado (a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado (a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!