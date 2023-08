Tory Lanez continua negando ter atirado em Megan Thee Stallion, apesar da sentença de 10 anos

Tory Lanez falou pela primeira vez após ser condenada a 10 anos de prisão por filmar Megan Thee Stallion através de um novo postagem no Instagram.

O rapper canadense continuou a negar que era culpado e recusou-se a pedir desculpas.

pelo trabalhoque tem 31 anos, já está cumprindo sua sentença após ser condenado em dezembro de todas as três acusações contra ele para o incidente de 2020 que terminou com Megan levando um tiro no pé: assalto com uma arma de fogo semiautomática, carregando uma arma de fogo carregada e não registrada em um veículo, e descarregar uma arma de fogo com negligência grosseira.

Enquanto a sentença estava programada para acontecer no último Janeiromudanças legais e um pedido negado de novo julgamento adiaram o veredicto até esta semana.

Lanez quebrou o silêncio

do rapper equipe postou uma mensagem para seus fãs em seu Instagram sobre Quinta-feira onde a estrela compartilhou seus pensamentos com seus quase 12 milhões de seguidores depois de receber sua sentença em Terça-feira.

Na postagem, pelo trabalho reivindiquei aquilo “independentemente de como eles tentam distorcer minhas palavras, sempre mantive minha inocência e sempre manterei.”

pelo trabalho continuou dizendo “De forma alguma eu estava me desculpando pelas acusações pelas quais estou sendo condenado injustamente. Continuo com a posição de que me recuso a me desculpar por algo que não fiz”.

O advogado contratado por pelo trabalho para defendê-lo, José Baezconfirmaram após a sentença que pretendem apresentar um recurso enquanto o rapper continua se apoiando em sua fé, sua família e seus amigos enquanto continua cumprindo sua sentença.

Lanez poderia cumprir uma sentença menor?

O rapper terminou sua mensagem em Instagram dizendo aos fãs “vejo você em breve”.

Enquanto seu advogado fará tudo ao seu alcance para tirá-lo da sentença o mais rápido possível, o canadense é capaz de ajudar seu caso de dentro do prisão estadual da Califórnia para o qual ele foi designado, exibindo bom comportamento.

Isso, e devido a uma crise nacional de psuperlotação de riso, pelo trabalho poderia ser capaz de recuperar sua liberdade antes de 2033.

Declaração de Megan Thee Stallion



Antes da sentença, os representantes de Megan leram uma carta porque ela não pôde comparecer ao tribunal.

A declaração leia a seguir:

“Eu luto para estar presente. Depois de tudo o que aconteceu, não consigo voltar a estar na mesma sala com Tory”, escreveu Megan no comunicado lido pela vice-promotora distrital do condado de Los Angeles, Kathy Ta. “Fui atormentado e aterrorizado.”

“Ele pagou blogueiros para divulgar informações falsas, tratou meu trauma como uma piada quando eu poderia estar morto. Ele culpou o sistema, culpou a imprensa e, ultimamente, está usando seu trauma de infância para justificar suas ações.”

Megan terminou sua carta com: “Devagar, mas com segurança, estou me curando. Mas nunca mais serei o mesmo. Seu crime garante todo o peso da lei.”