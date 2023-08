Tory Lanez diz que não tem nada pelo que se desculpar pelo tiro ao garanhão de Megan Thee

O rapper canadense quebrou seu silêncio na quinta-feira com uma longa postagem no Instagram, prometendo se recuperar depois de completar sua passagem em uma prisão estadual da Califórnia e mantendo sua inocência.

Tory diz que não está se desculpando por ser considerado culpado de atirar em Meg … ele diz que foi condenado injustamente. Ele acrescenta: “Continuo com a posição de que me recuso a me desculpar por algo que não fiz”.