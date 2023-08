Tory Lanez é condenado a 10 anos de prisão no caso Megan Thee Stallion

A sentença do rapper foi proferida na terça-feira em LA, após quase dois dias inteiros de audiências de sentença. Tory enfrentava mais de 22 anos de prisão. A sentença foi adiada várias vezes nos últimos meses, a certa altura Tory implorou ao juiz: “Por favor, não estrague minha vida, senhor”.

Tory foi considerado culpado de todas as 3 acusações contra ele – disparo negligente de arma de fogo, agressão com arma de fogo semiautomática e porte de arma de fogo carregada e não registrada.

O veredicto do júri foi recebido com muita dor por família de tory como foi lido, porque vários membros – incluindo seu pai e sua madrasta – gritaram: “Este sistema está diante de Deus!” Alguns de seus familiares foram escoltados para fora do tribunal.