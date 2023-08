Tottenham vence o Manchester United e o VAR assume o centro das atenções novamente

Tottenham não mostrou nenhum sinal de Harry Kane ressaca como eles superaram Manchester United 2 a 0 no Tottenham Hotspur Stadium para garantir três pontos cruciais em seu primeiro jogo em casa na temporada.

O resultado gerou polêmica, poucos dias depois que o United teve a sorte de não sofrer um pênalti nos acréscimos contra o goleiro. André Onan enquanto enfrentavam os lobos.

Desta vez, a decisão foi contra o Manchester United, com o placar em 0 a 0 quando Cristian Romero braço estava estendido ao bloquear o chute de Alejandro Garnacho.

Juiz Michael Oliver e o VAR não marcou pênalti e o jogo continuou, com a vitória do time de Ange Postecoglou.

Gol no início do segundo tempo

Spurs abriu o placar com Pape Kill Sarr’s primeiro gol do clube apenas aos quatro minutos do segundo tempo.

Dejan Kulusevski quebrou o flanco direito e Lisandro Martinez só conseguiu desviar a bola na direção de Sarr para um remate certeiro para o fundo da rede.

O United lutou para voltar ao jogo, com Antony acertando a trave com um esforço de curling que quase encontrou o caminho.

Prego no caixão

foi substituto Ben Davies que marcaria o gol que resolveu o empate e dobrou a vantagem do Tottenham.

Ivan Perisic desceu pela esquerda e passou para o galês e seu esforço arrastado novamente levou uma infeliz deflexão. Lisandro Martinezatravessando a linha para dar ao Spurs um segundo gol.

O resultado significa que o Manchester United caiu para o meio da tabela, enquanto o Tottenham se juntou a Brighton, Liverpool e Brentford na invencibilidade após dois jogos disputados.